Las imágenes de la invasión marroquí a Ceuta que preocupan a España

La nueva crisis migratoria registrada en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla volvió a colocar a la frontera sur de Europa en el centro del debate político y diplomático. Miles de ciudadanos marroquíes, en su mayoría jóvenes, pero también familias completas y menores de edad, aprovecharon durante los últimos días una disminución de los controles en el lado marroquí de la frontera para ingresar de manera irregular a territorio español.

Muchos cruzaron a nado por la playa del Tarajal, otros rodearon los espigones que separan ambos países y algunos intentaron superar el vallado fronterizo. La magnitud del flujo superó rápidamente la capacidad de respuesta de las autoridades locales y convirtió a Ceuta en el escenario de la mayor presión migratoria desde la crisis de mayo de 2021. Un acontecimiento de enorme impacto que fue registrado en redes sociales y medios masivos de comunicación.

Las imágenes difundidas por las principales cadenas de televisión españolas, europeas e internacionales mostraron escenas inéditas desde la crisis de hace cinco años. Decenas de jóvenes llegaban exhaustos tras recorrer varios cientos de metros a nado, mientras efectivos de la Guardia Civil, de Salvamento Marítimo y posteriormente del Ejército español intentaban contener la situación. Otras secuencias exhibieron largas columnas de personas caminando por las calles de Ceuta completamente mojadas, algunas envueltas únicamente en mantas térmicas, mientras eran trasladadas hacia centros de recepción ya completamente saturados.

También circularon registros de grupos numerosos desplazándose por distintos barrios de la ciudad, comercios que decidieron bajar sus persianas por temor a incidentes y momentos de tensión entre vecinos y migrantes.La crisis tuvo además un elevado costo humano. Al menos dieciocho personas murieron intentando alcanzar territorio español, una tragedia que recordó inmediatamente la crisis migratoria de hace 5 años y volvió a poner bajo la lupa los riesgos que implica convertir a Ceuta y Melilla en una de las principales puertas terrestres de acceso a la Unión Europea desde África.

En las redes sociales comenzaron a viralizarse videos sobre robos, saqueos y desórdenes ocurridos en distintos puntos de Ceuta, aunque varias autoridades españolas pidieron prudencia al diferenciar entre hechos efectivamente denunciados y grabaciones antiguas o descontextualizadas que fueron reutilizadas para amplificar el clima de tensión. Incluso la agencia EFE tuvo que desmentir algunos videos que eran presentados como actuales cuando correspondían a intentos de ingreso ocurridos años atrás en Melilla. Sin embargo, hubo imágenes anecdoticas que fueron replicados en medios argentinos y plataformas streaming locales en el que se observa a uno de los refugiados correr con la casaca de Boca Juniors.

Los especialistas en migraciones coinciden en que la explicación del fenómeno no responde a una única causa. En primer lugar, persisten factores estructurales que afectan a una parte importante de la juventud marroquí, como el elevado desempleo, la precarización laboral, la falta de expectativas económicas y la aspiración de acceder al mercado laboral europeo. A ello se sumó el buen estado del mar durante el verano boreal, que históricamente facilita los cruces a nado hacia Ceuta. Sin embargo, numerosos analistas sostienen que esas razones por sí solas no alcanzan para explicar una movilización simultánea de miles de personas en apenas unas horas.

Otra explicación que ganó fuerza en España se vincula con el reciente fallo del Tribunal Supremo español que limitó las denominadas "devoluciones en caliente". La sentencia estableció que la expulsión inmediata resulta aplicable únicamente cuando el ingreso irregular se produce vulnerando físicamente los elementos de contención fronterizos, como las vallas, pero no necesariamente cuando las personas acceden nadando por el mar. Esa resolución fue interpretada por algunos sectores como un posible incentivo para intentar el cruce marítimo, aunque organizaciones humanitarias y expertos en migración consideran que el fenómeno responde a una dinámica estacional mucho más amplia y que la sentencia no constituye por sí sola el detonante de la crisis.

La dimensión diplomática tampoco pasó inadvertida. Diversos observadores señalaron que Marruecos habría relajado deliberadamente los controles fronterizos, reproduciendo un mecanismo semejante al ocurrido en 2021, cuando Rabat permitió durante varias horas el paso masivo de migrantes en medio de un conflicto diplomático con Madrid por la hospitalización del líder del Frente Polisario de Sahara Occidental. En esta oportunidad, distintos medios españoles vincularon el episodio con recientes movimientos diplomáticos del Gobierno español, entre ellos el acercamiento de Pedro Sánchez a Argelia y las negociaciones abiertas sobre Gibraltar. Aunque no existen pruebas concluyentes que acrediten una decisión política deliberada, el debate volvió a instalar la posibilidad de que el control migratorio sea utilizado como un instrumento de presión diplomática por parte del reino marroquí.

Ante la magnitud de la situación, España decidió desplegar refuerzos extraordinarios. El Ministerio del Interior envió nuevas unidades de la Guardia Civil y del Ejército para colaborar con las tareas de control fronterizo y asistencia humanitaria, mientras Sánchez, viajó personalmente a Ceuta acompañado por el ministro del Interior para supervisar la respuesta estatal. Desde el Ejecutivo insistieron en que el país ibérico protegerá sus fronteras exteriores porque también representan las fronteras exteriores de la Unión Europea y reafirmaron que la actuación se desarrollará respetando el derecho internacional y los derechos humanos.

Paralelamente rechazaron los pedidos formulados desde algunos sectores políticos para declarar el estado de emergencia nacional, al considerar que las herramientas disponibles permitían gestionar la situación. El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sostuvo que la ciudad se encontraba desbordada y reclamó una respuesta extraordinaria del Estado. Señaló que la infraestructura de acogida había quedado ampliamente superada por el volumen de ingresos y pidió coordinación permanente entre todas las administraciones para evitar el colapso de los servicios públicos.

Por su parte, las autoridades marroquíes rechazaron las acusaciones de haber promovido deliberadamente la apertura de la frontera. El Gobierno de Rabat atribuyó la situación principalmente a la acción de redes criminales dedicadas al tráfico de personas que habrían aprovechado rumores difundidos en redes sociales para convocar a miles de jóvenes hacia la frontera. Al mismo tiempo reiteró oficialmente su compromiso de mantener la cooperación bilateral con España en materia de control migratorio y lucha contra las mafias dedicadas al tráfico de migrantes.

Las repercusiones políticas rápidamente trascendieron la relación bilateral entre Madrid y Rabat. Desde Italia surgieron algunas de las declaraciones más contundentes. Integrantes del gobierno italiano plantearon incluso la posibilidad de suspender temporalmente la participación española dentro del espacio Schengen si Madrid no conseguía restablecer el control de la frontera, una posición que provocó una inmediata protesta diplomática española mediante la convocatoria del embajador italiano.

La nueva crisis también reactivó un debate que atraviesa a prácticamente toda Europa. Para numerosos gobiernos europeos, el episodio confirma la necesidad de reforzar las fronteras exteriores de la Unión, acelerar los mecanismos de devolución de inmigrantes irregulares y profundizar la cooperación con los países de origen y tránsito. Ese enfoque quedó reflejado en el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que busca armonizar procedimientos de registro, reparto de responsabilidades y retorno de quienes no obtengan protección internacional. Al mismo tiempo, organizaciones humanitarias advirtieron que endurecer exclusivamente los mecanismos de control, sin ampliar las vías legales de migración ni fortalecer los sistemas de acogida, puede incrementar la peligrosidad de las rutas migratorias y aumentar el número de víctimas fatales.

Los datos oficiales muestran que la presión migratoria sobre Ceuta ya venía aumentando desde comienzos de 2026. Según el Departamento de Seguridad Nacional español, las entradas terrestres irregulares en Ceuta y Melilla crecían muy por encima de los registros del año anterior incluso antes de esta crisis, lo que evidenciaba una tendencia ascendente que terminó explotando con el ingreso masivo de finales de julio.

Más allá de la emergencia inmediata, la crisis volvió a demostrar que Ceuta y Melilla continúan siendo uno de los puntos geopolíticos más sensibles de Europa. Allí confluyen la histórica disputa territorial entre España y Marruecos, la presión migratoria procedente del norte de África, las profundas desigualdades económicas entre ambas orillas del Mediterráneo y el creciente peso político que el fenómeno migratorio adquirió dentro de la agenda europea. En un contexto de ascenso de partidos que reclaman políticas migratorias más restrictivas en numerosos países de la Unión Europea, las escenas de miles de personas ingresando simultáneamente en territorio comunitario, junto con los episodios de tensión registrados en la ciudad, probablemente alimentarán un debate que ya ocupa un lugar central en la política continental.

por R.N.