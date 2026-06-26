Video: Argentina ya tiene su propia calle en Nueva York

La fisonomía urbana de Manhattan incorporó de manera oficial un nuevo enclave de fuerte arraigo rioplatense, transformando la emblemática intersección de la calle 56 y la Quinta Avenida en el flamante pasaje honorífico "Argentina Way" . El acto oficial convocó a una entusiasta multitud de residentes vestidos de celeste y blanco, turistas de paso y altos funcionarios diplomáticos en una de las esquinas más exclusivas y cotizadas del planeta.

Flanqueada por lujosas tiendas de alta costura internacionales y situada a escasos metros de la célebre Trump Tower, la designación fue promovida mediante una resolución del Concejo de la Ciudad de Nueva York para consolidar más de ocho décadas de presencia diplomática y cultural argentina en esa misma cuadra, sitio exacto donde la sede del Consulado General opera ininterrumpidamente desde 1947.

La fecha elegida para descubrir el cartel indicador no careció de simbolismo patriótico, ya que coincidió con las celebraciones del cumpleaños del astro futbolístico Lionel Messi, con los festejos paralelos por el Mundial de Fútbol de 2026 en suelo norteamericano. El acto, encabezado por el canciller argentino Pablo Quirno y el cónsul Gerardo Díaz Bartolomé , contó con representantes del Departamento de Estado y del Concejo Municipal.

"Es un honor ver reflejado el nombre de nuestra patria en el corazón de una de las avenidas más icónicas del mundo, un testimonio de la profunda e inquebrantable amistad entre nuestras naciones", mencionó Quirno destacando el orgullo de integrar el nombre del país en la geografía neoyorquina.

Este reconocimiento forma parte de la política de co-naming de la ciudad, que busca visibilizar la diversidad cultural, siendo inusual el nombramiento directo de un país. Como antecedente, el 6 de noviembre de 2023 se inauguró la "Esquina Charly García" en Tribeca (Walker St. y Cortlandt Alley), conmemorando los 40 años del albúm Clics modernos . A esa ceremonia asistieron autoridades y Josi García Moreno , hermana del músico, quien envió una carta agradeciendo el homenaje que selló la jornada con la declaración del "Día de Charly García".

Por otra parte, la comunidad argentina mantiene una presencia vibrante y en constante expansión en la Costa Este estadounidense. Diversos estudios demográficos, estiman que cerca de 35.000 argentinos residen de forma fija en la ciudad de Nueva York , lo que representa aproximadamente el 10% del total de la comunidad argentina afincada en todo Estados Unidos.

Aunque la diáspora se encuentra distribuida en los cinco condados, el verdadero epicentro comunitario late en el barrio de Corona , en el distrito de Queens . Conocido popularmente por los locales como la "Pequeña Argentina ", este enclave urbano congrega panaderías tradicionales, restaurantes criollos clásicos como El Gauchito y carnicerías especializadas que sirven como punto de encuentro neurálgico para mantener vivas las costumbres nacionales, el idioma y la pasión por el fútbol.

El mapa monumental de Nueva York ya resguarda otros significativos homenajes a grandes íconos de la historia y la cultura argentina como José de San Martín. El prócer máximo de la independencia cuenta con un imponente monumento ecuestre de bronce en la intersección de la Calle 59 y la Sexta Avenida , justo en uno de los accesos principales a Central Park. Se trata de una réplica idéntica de la estatua original ubicada en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro.

La obra fue donada formalmente por la Ciudad de Buenos Aires en 1950 a su par neoyorquina. Formó parte de un histórico intercambio diplomático de héroes nacionales en el que la capital argentina recibió a cambio una estatua del general George Washington. La escultura de San Martín integra la célebre Plaza de los Libertadores, compartiendo el espacio público junto a las figuras de Simón Bolívar y José Martí.

El legendario astro del fútbol mundial Diego Maradona fue inmortalizado mediante un mural de escala monumental en Manhattan . La obra del "Diez" fue pintada a mano por la reconocida artista plástica estadounidense BKFoxx sobre una de las paredes laterales de las canchas de fútbol del complejo The Ground NYC , localizadas junto al icónico Puente de Manhattan . La pintura realista captura con precisión el rostro del fallecido campeón mundial de México 86 vistiendo la histórica camiseta de la Selección Argentina . El tributo se despliega en una cuadra completa dedicada exclusivamente a las grandes leyendas del deporte, compartiendo espacio con figuras de la talla de Johan Cruyff y Franco Baresi.



