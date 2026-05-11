Video viral: el reencuentro entre un perro y su dueño, que lo buscó durante 24 horas por caminos rurales de Santa Fe

Mariano Regonat llevaba poco más de 24 horas buscando a Roco cuando, desde el auto, divisó a lo lejos una figura que reconoció de inmediato: la espalda amarilla de su perro, deambulando por un camino de tierra en las afueras de Avellaneda, Santa Fe. Tocó bocina, abrió la puerta, y el animal cruzó corriendo. Lo que pasó después quedó grabado en su celular y, horas más tarde, era viral en las redes.

La historia había comenzado el jueves por la mañana, cuando Roco desapareció. Mariano empezó enseguida a publicar fotos y videos en Facebook, pidiendo información a vecinos y conocidos. La respuesta fue inmediata: distintas personas le fueron avisando en qué zonas rurales creían haberlo visto, y él se subía al auto y salía a buscarlo. Esa tarde publicó: "¿Dónde estás, mi bebé? Te estamos buscando con mami y Nacho". Roco pasó la noche fuera. A la mañana siguiente, un nuevo mensaje: "Te estamos esperando Roco, ¿por dónde andás?", acompañado esta vez de una promesa de recompensa.

El reencuentro llegó pasadas las 15 del viernes. En el video que Mariano compartió con la leyenda "Así lo encontré al cabezudo", se ve a Roco cruzar el camino de tierra, reconocer el auto y tirarse encima de su dueño. "Hola mi bebé, qué lindo que estás, te encontró papi", atinó a decir el hombre entre abrazos. "Ya está, ya está, papá te encontró, ahora vamos a casa", agregó, mientras el perro no lo soltaba.

Poco después, Mariano subió un segundo video: Roco en casa, trepado a un árbol, jugando. "Extrañaba su juguete", escribió. El posteo cerró con un agradecimiento a todos los que compartieron sus publicaciones durante la búsqueda: "Estamos muy agradecidos".