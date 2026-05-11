Viral: el streamer que se burló de un chofer de Uber y terminó a las piñas

Un video grabado dentro de un auto de Uber se convirtió en uno de los contenidos virales más comentados de las últimas horas en redes sociales luego de mostrar una discusión que terminó a los golpes entre un streamer y el chofer que lo transportaba. Las imágenes comenzaron a circular inicialmente en cuentas de X, Instagram, TikTok y Facebook acompañadas por títulos como “Streamer se burló de un chofer de Uber y terminó a las piñas dentro del auto”, y rápidamente acumularon miles de reproducciones y comentarios.

En el video se observa a un joven identificado en redes como un streamer argentino realizando comentarios irónicos y burlas contra el conductor mientras transmitía o grababa contenido desde el asiento trasero del vehículo. Según distintas publicaciones virales, el conflicto habría comenzado cuando el pasajero empezó a reírse del chofer, cuestionar su trabajo y hacer comentarios provocadores para generar reacciones frente a la cámara.

La situación escaló en pocos segundos, cuando el conductor corroboró que estaba siendo grabado por el streamer sin su consentimiento. La reacción del chofer fue inmediata y derivó en insultos cruzados y forcejeos dentro del automóvil. Una escena que quedó registrada con dificultad a través del celular.

Las imágenes muestran cómo el conductor detiene el vehículo al costado de la calle y enfrenta al streamer luego de varios minutos de tensión. En ese momento se producen empujones y golpes mientras ambos discuten a los gritos dentro del habitáculo. Parte del material fue compartido acompañado de frases como “lo sacaron cagando” o “terminó a los golpes dentro del auto”, expresiones que se volvieron tendencia entre usuarios que replicaron el clip en distintas plataformas. Casi en su totalidad de los posteos de las plataformas digitales respaldaron la reacción del conductor de la aplicación.

Hasta el momento no existe una denuncia judicial pública vinculada al episodio ni confirmación oficial sobre la identidad de los involucrados. Tampoco quedó claro si la secuencia formó parte de una transmisión en vivo, de una grabación preparada para redes sociales o de un conflicto espontáneo ocurrido durante un viaje real de Uber. Sin embargo, el video generó un fuerte debate online sobre los límites del contenido viral y las conductas de algunos streamers que buscan repercusión mediante provocaciones extremas.

En las redes sociales, muchos usuarios cuestionaron el comportamiento del influencer y defendieron la reacción del chofer, mientras otros pusieron en duda la autenticidad del episodio y sugirieron que podría tratarse de una escena armada para ganar visualizaciones. El clip se expandió especialmente en cuentas dedicadas a recopilar peleas callejeras, videos virales y contenidos vinculados al universo del streaming argentino.