Pelea de periodistas: Tenembaum contra Fantino por la marcha universitaria

La cuarta Marcha Federal Universitaria no solo llenó calles: también encendió uno de los cruces mediáticos más picantes de la semana. Alejandro Fantino y Ernesto Tenembaum protagonizaron un enfrentamiento en cadena que arrancó con una editorial del conductor de Neura, escaló con la respuesta del periodista de Radio Con Vos y terminó con Fantino citando a Aristóteles y comparando a su colega con el carburador de un Torino.

Todo comenzó cuando Fantino lanzó una editorial crítica sobre la movilización. Cuestionó los costos de organizar la marcha —"miles de millones de pesos que salen de impuestos"— y fue más lejos: atacó la idea de que la universidad pública sea realmente para todos. Usando su propia historia, argumentó que crecer en San Vicente, Santa Fe, a 98 kilómetros de la universidad más cercana, desmiente esa promesa. Apuntó contra lo que llamó la "falacia de toda esta clase política" y cerró defendiendo la postura del Gobierno: "Vos gastás en lo que se te canta gastar y después nos venís a correr con que somos los malos".

La frase "nos venís a correr" le dio pie a Tenembaum para intervenir desde Radio Con Vos. No confrontó los argumentos de fondo sino la actitud: señaló que Fantino construía una pelea imaginaria, contra un enemigo que nadie le había asignado. "Nadie está hablando de vos. Nadie te está mirando salvo cuando decís estas cosas", lanzó. Y remató con una frase que resultó letal: "Es un lugar medio ridículo".

La calificación irritó a Fantino, que volvió a Neura con los cañones cargados. Apeló a la filosofía clásica para descalificar a su colega: "Ernesto, vos sos lo que se llama en la filosofía aristotélica un accidente. Vos existís en otro". Explicó, con didáctica irónica, que los accidentes no existen en sí mismos sino en otros entes, y sentenció: "Por vos no metés un gol". Trazó luego una línea histórica: sostuvo que Tenembaum no generaba repercusión real desde sus años bajo el ala de Lanata, a principios de los 2000, y que nunca lo había visto trending topic por algo inteligente o picante. La metáfora final fue la más gráfica: "Sos un carburador de Torino queriéndolo poner en un auto Tesla. No sigas vendiendo caballos en Detroit en 1920".

El cierre, no obstante, había quedado fijado ya desde la primera ronda: "Laburate un poco intelectualmente porque estás flojito, papá. No tenés ni de dónde agarrarte".