Milei contó que le quiso "manguear" un Tesla a Elon Musk

La aparición de una Tesla Cybertruck en el estacionamiento de la Cámara de Diputados desató un nuevo escándalo dentro del oficialismo libertario. La camioneta eléctrica futurista, fabricada por Tesla y diseñada por Elon Musk, fue vista estacionada en el anexo legislativo y rápidamente se viralizó en redes sociales debido a su impactante estética y, sobre todo, por su valor millonario en un contexto de ajuste económico y discurso oficial de austeridad.

El dueño del vehículo resultó ser el diputado nacional jujeño de La Libertad Avanza Manuel Quintar, de 44 años, quien asumió su banca el 10 de diciembre de 2023. Quintar no solo es legislador: además se presenta públicamente como abogado, empresario, comerciante y deportista. El dirigente libertario mantiene una fuerte actividad empresarial en el sector de la salud privada en Jujuy, donde administra clínicas, sanatorios y obras sociales vinculadas al histórico Sanatorio Los Lapachos.

En Estados Unidos el modelo base arranca en torno a los 70.000 dólares, pero en Argentina, debido a costos de importación, aranceles, IVA, impuestos internos y gastos logísticos, distintas estimaciones periodísticas ubican su precio entre los 200.000 y los 300.000 dólares. Algunos medios hablaron de una valuación superior a los 100.000 dólares, mientras otros calcularon cifras cercanas a los 250.000 o incluso 300.000 dólares dependiendo de la versión importada.

El impacto mediático referido al vehículo del dirigente libertario tuvo su llegada a la cúpula del poder. El mismo presidente Javier Milei, en una entrevista streaming de la plataforma Carajo, halagó el vehículo de lujo que Quintar hace uso para trasladarse. "Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?", reconoció el mandatario y sostuvo: "Si el tipo se ganó honestamente, se lo gasta en lo que se le canta el culo, ¿a mí qué me importa?". Seguidamente, el jefe de Estado criticó los diversos cuestionamientos al diputado de LLA esgrimiendo que son "un argumento comunista".

A continuación, en medio de la charla con Daniel Parisini, alias Gordo Dan, el líder libertario desmintió el supuesto episodio difundido por los medios en el que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, retó a Quintar por el uso de un auto de lujo en el estacionamiento del Congreso. Seguido a ese comentario, el propio Milei rememoró el momento en el que se subió a un Tesla y reconoció: "Yo probé uno y me encantó, le pedí a Musk si me regalaba uno para moverme en Argentina, no me dio pelota". Lo llamativo es que no se dio cuenta de que se hubiera tratado de un caso de dádivas,

En medio de fuertes recortes presupuestarios imnulsados por el gobierno nacional y en simultáneo con otros escándalos patrimoniales que golpean a funcionarios libertarios, especialmente las investigaciones judiciales al jefe de Gabinete Manuel Adorni, las muestras ostentación y estatus adquisitivo por la dirigencia oficialista no están cayendo bien en la sociedad. En redes sociales, el vehículo fue rápidamente bautizado como “DipuTesla”, mientras miles de usuarios cuestionaban el contraste entre el discurso anti casta y la exhibición de bienes de lujo en el Congreso.