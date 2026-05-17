Santiago Caputo y los hermanos Neuss: la trama empresarial detrás del poder libertario

El viernes 11 de julio del 2025, Santiago Caputo, el principal asesor presidencial, organizó un asado en la casa de su madre, en el country Martindale de Pilar, para festejar sus 40 años. Fueron pocos invitados y bien elegidos. Entre ellos, Juan Neuss (41), su amigo de la infancia: se conocen desde los cinco años, por haber pasado los fines de semana y los días de verano en las calles del country. Atravesaron juntos la adolescencia y, ya en la etapa universitaria, compartieron equipo en un torneo de fútbol de Pilar. El conjunto se llamaba "Los Ángeles de Lucas". Caputo jugaba de 2 y Neuss de 4. La defensa, codo a codo.

En el círculo rojo, el rumor es insistente: los negocios que vienen cerrando los hermanos Neuss estarían apadrinados por el asesor presidencial. Cerca de los empresarios involucrados aseguran que esa influencia es bastante menor de lo que se fantasea, pero nadie discute lo evidente: tener una "bala de plata" del peso de Santiago Caputo, lista para usar el día que haga falta, es un activo que pocos en la Argentina pueden exhibir. Y Juan Neuss puede levantar el teléfono y llamarlo cuando quiera.

Hoy, tanto Juan como su hermano Patricio “Paddy” Neuss (47) son los empresarios del momento en la Argentina de Milei: pasaron de tener una sola distribuidora eléctrica en la Patagonia a operar en toda la cadena eléctrica del país: generación, transporte y distribución.

Antes del desembarco libertario en la Casa Rosada, el portafolio eléctrico de "Paddy" y Juan Neuss se reducía a un solo activo de peso: Edersa, la distribuidora que abastece a Río Negro. Era una posición sólida pero acotada, lejos de la escala que los hermanos imaginaban para la próxima década. En 2023, con esa ambición a cuestas, hicieron una oferta importante por Edesur, la distribuidora que cubre la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. Los italianos de Enel, accionistas controlantes, llegaron a sentarse a la mesa, pero terminaron desistiendo de la operación. A esa altura, sin embargo, los Neuss ya tenían el ojo puesto en una expansión mucho más ambiciosa, y la apuesta política tenía que acompañar el plan industrial.

La primera ficha la pusieron sobre Patricia Bullrich. Volcaron 20 millones de pesos a la campaña presidencial de Juntos por el Cambio y perdieron en primera vuelta. La recuperación fue notablemente veloz. La noche del ballotage que enfrentó a Javier Milei con Sergio Massa, los hermanos estaban en el búnker de La Libertad Avanza, en el Hotel Libertador. "Paddy" y Juan, con su primo Georgie a la par, observaban de cerca los movimientos del nuevo poder que estaba por asumir. No participaban del festejo: tomaban notas mentales, identificaban a los actores, meditaban quién mandaría a quién a partir del 10 de diciembre. Eso sí, ya tenían un amigo en el nuevo equipo de Gobierno.

Con los meses, el rol de los Neuss en el ecosistema libertario se fue robusteciendo. Pasaron a ser aportantes de la Fundación Faro, el think tank que conduce Agustín Laje y que administra Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial y otro habitué del country Martindale. La cercanía no se limitó al cheque: pusieron a disposición el salón del Yacht Club de Puerto Madero para las cenas de recaudación de la fundación, esos encuentros donde el oficialismo ensambla agenda con el establishment porteño. Vale recordar que los Neuss fueron protagonistas absolutos del desarrollo de Puerto Madero en los años '90, cuando el barrio todavía era un puerto en desuso. La sintonía de la anterior generación familiar —Jorge Neuss y su hermano Germán— con Carlos Menem facilitó terrenos y permisos. El imperio inmobiliario que levantaron en esa franja de la ciudad terminaría apuntalando el resto de los emprendimientos familiares durante las tres décadas siguientes.

Business. Durante todo el 2024, los hermanos se prepararon para escalar el negocio energético en serio. La irrupción comercial de la inteligencia artificial generativa les sirvió como argumento de venta para seducir a empresarios con espalda más grande que la propia. El primer llamado fue para Rubén Cherñajovsky, dueño de Newsan, una de las ensambladoras de electrodomésticos de Tierra del Fuego beneficiadas por el régimen de promoción industrial. Una elección estratégica: Cherñajovsky maneja un negocio bajo amenaza permanente del propio gobierno de Milei, que tensa cada tanto contra los privilegios fueguinos. Diversificar hacia energía no era para él una jugada cualquiera: era casi un seguro de continuidad.

¿Cómo lo convencieron? Los Neuss desplegaron un análisis cargado de números sobre la demanda eléctrica de los países que lideran el desarrollo de IA. La conclusión era contundente: la proliferación de datacenters y la automatización masiva de procesos exigen una capacidad eléctrica que ningún sistema tradicional puede absorber sin inversión nueva. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), en 2025 se sumaron 53 gigawatts de capacidad nueva al sistema norteamericano, la mayor instalación anual desde 2002. Para dimensionar lo que eso significa: la capacidad eléctrica instalada total de la Argentina ronda los 43 GW. Es decir, Estados Unidos sumó en doce meses lo que la Argentina tardó más de veinte años en construir, y la mayor parte de esa expansión está orientada al consumo de IA. En el departamento de Cherñajovsky de la calle Casares, en Palermo, Juan Neuss le pintó el escenario sin rodeos: la Argentina enfrentará un cuello de botella eléctrico inminente por el salto de demanda y eso, en el corto plazo, es una oportunidad de magnitud histórica. La ventana, advertía, no es eterna: la velocidad con la que avanza la IA hace que cada mes cuente.

Tras esa charla, Cherñajovsky levantó el teléfono y llamó a Ezequiel Carballo, banquero accionista del Banco Macro junto con los herederos de Jorge Brito padre, para transmitirle la visión. Carballo los citó en la sede central del banco. Juan Neuss había trabajado siete años en el Macro mientras estudiaba Administración de Empresas, y ese pasado en común ayudó a romper el hielo desde el primer minuto. El banquero se entusiasmó con la tesis y, sin demorar, convocó a sus socios habituales de Inverlat, el fondo de inversión administrado por Damián Pozzoli, Carlos Giovanelli, Guillermo "Willy" Stanley y Federico Salvai. Cherñajovsky, por su parte, sumó a Luis Galli, el CEO histórico de Newsan, y participó del proyecto a través del fondo Perseo. Los Neuss canalizaron todo desde Woden SA, el holding que hoy nuclea sus negocios. Así nació Edison Energía, con un reparto accionario de 60% para Woden, 20% para Perseo y 20% para Inverlat.

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