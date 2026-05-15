Fútbol y poder: experimento electoral

El fútbol argentino entra en año electoral y, como suele pasar, el tablero de los clubes funciona como un espejo deformado de la política nacional. Pero también como su laboratorio, donde algunas alianzas que en la arena pública serían impensables conviven sin mayores fricciones bajo el paraguas de la pasión por los colores. En 2026 votan tres pesos pesados —San Lorenzo, Independiente y Vélez— y en cada uno de esos procesos asoman dirigentes del PRO, del kirchnerismo, de La Libertad Avanza y hasta del entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Una cancha alternativa donde se ensaya el 2027.

Boedo. El primero en ir a las urnas será San Lorenzo de Almagro, el club de Boedo con estadio en el Bajo Flores, el 30 de mayo. La Junta Electoral ya oficializó cinco listas y el escenario es más enredado de lo que parece. La candidatura de Manuel Agote (Movete Boedo Movete) viene respaldada por Sebastián Pareja, diputado y armador bonaerense de La Libertad Avanza, que estuvo trabajando sottovoce para que las agrupaciones más chicas se bajen y achicar el menú electoral. El dato fuerte es que Pareja podría incorporar a su esquema a referentes vinculados a Andrés "Cuervo" Larroque, ex ministro de Desarrollo de Kicillof y figura del kirchnerismo duro. Libertarios y camporistas en la misma lista de un club: en la política tradicional, ciencia ficción. Sus detractores, eso sí, advierten que la idiosincrasia progresista de la hinchada le pone un techo difícil a cualquier candidatura referenciada con Milei.

La otra lista que pisa fuerte es la de Sergio Costantino, presidente interino e histórico hombre del PRO referenciado con Horacio Rodríguez Larreta. Un detalle no menor: el primer vocal de su boleta es Ezequiel Sabor, hombre fuerte de Jorge Macri. Es el único espacio en todo el ecosistema amarillo donde el larretismo y el macrismo conviven sin gritarse. Si Costantino gana, San Lorenzo será el primer lugar donde el PRO logre cerrar lo que en la Ciudad de Buenos Aires no pudo: una unidad real entre las dos tribus que hoy se ignoran. Un anticipo –¿o un experimento?– de lo que podría venir en 2027.

En el medio aparece Marcelo Culotta, que vendría a sumar una capa más al rompecabezas. Según rumores que circulan en Boedo, Culotta tendría el apoyo silencioso de Matías Lammens, ex ministro de Alberto Ferández, que se bajó de la pelea pero no se fue del todo.

Avellaneda. En Independiente la elección viene más adelante, pero los movimientos ya empezaron. Néstor Grindetti, actual presidente y ex intendente de Lanús, busca la reelección. Cuando le preguntaron hace dos semanas en el evento de AmCham si su candidatura implicaba un desembarco mayor del PRO en el club, Grindetti respondió con sequedad que el PRO ya no estaba en el club. La frase confirmó algo que en los pasillos macristas se rumoreaba hace meses: su vínculo con Mauricio Macri atraviesa el peor momento.

Del otro lado lo espera Luciano Nakis, el célebre "secanuca" de “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Nakis es titular de Deportivo Armenio y representa el desembarco directo del tapismo en Avellaneda, aunque dentro del club no termina de cuajar: los socios lo miran con desconfianza y su ascendencia entre las peñas es baja.

Liniers. Vélez es el tercer escenario, y quizás el más nítido en términos de traducción política directa. El que quiere competir es Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires y hombre fuerte de Axel Kicillof, que hoy ocupa la vicepresidencia primera del club. Una candidatura suya implicaría hacerle oposición al actual presidente que todavía no se pronunció sobre una posible reelección. Por otro lado, un nuevo rival que asoma en las calles de Liniers es Carlos Triaca, hermano menor del ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que ya armó una agrupación llamada ADN Azul y Blanco para correr la carrera. A simple vista podría interpretarse que es peronismo Vs Pro, por tratarse de un Triaca, pero no. Carlos es parte del equipo político de Dante Guebel.

El cuadro deja una postal interesante: mientras la política tradicional se rompe en mil pedazos, en los clubes se fabrican alianzas experimentales.