Detuvieron a un dirigente kirchnerista con drogas y armas

Este miércoles, la tranquilidad del puerto de Santa Fe se interrumpió cuando patrulleros irrumpieron en un departamento de un exclusivo edificio. Buscaban a Carlos Carlozzi, dirigente político vinculado al kirchnerismo y asesor en la Cámara de Diputados bonaerense. Lo detuvieron en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por violencia de género, pero se encontraron con más: en el allanamiento la policía secuestró armas de fuego y drogas.

La investigación sobre Carlozzi había comenzado días atrás. Una mujer denunció una serie de situaciones de hostigamiento, acoso y amenazas por parte del dirigente ahora detenido. Según el expediente, habría intentado reanudar una relación sentimental con la denunciante y, ante la negativa de la mujer, había empezado a realizar sucesivas amenazas.

Con la orden respectiva, durante la mañana del miércoles personal de la Policía de Investigaciones irrumpió en el inmueble, y encontró al dirigente denunciado que ahora se encuentra a disposición de la Justicia.

Carlozzi estuvo ligado siempre al poder del kirchnerismo. Previo a su trabajo en la legislatura bonaerense, según figura en los registros públicos, pasó por ANSES y por la Jefatura de Gabinete de Nación.

Por la cercanía de su padre con la familia Kirchner, a quien conocía de la militancia en La Plata, Carlozzi accedió siempre a cargos importantes en Nación. Fue asesor presidencial durante la gestión de Néstor Kirchner y luego consultor de la Jefatura de Gabinete que dirigió Juan Manuel Abal Medina. En el PJ santafesino fue sindicado como quien dirigía a La Cámpora en la provincia. "Néstor va a quedar presente siempre en los argentinos por las obras que hizo", solía repetir Carlozzi sobre Kirchner, tras su muerte.

Fue protagonista de varios escándalos en su vida personal y pública. En 2012, cuando incursionaba como vocal de Unión de Santa Fe, amenazó a un dirigente opositor, en medio de una campaña. “Te voy a cagar a tiros”, le dijo a Emilio Lamas, Secretario General del club y quien representaba a otra facción.