Encuesta: el 39,8 por ciento cree que la situación "está empeorando rápidamente"

El último informe público de Giacobbe & Asociados, realizado entre el 29 de mayo y el 3 de junio de 2026 sobre una muestra de 2.500 casos en todo el país, dibuja un panorama de malestar económico extendido: el 39,8% de los argentinos afirma que la economía está empeorando rápidamente, mientras que otro 14,6% sostiene que lo hace, aunque de manera más lenta. En total, más de la mitad de la población percibe un deterioro en marcha.

La foto se completa con un 8,1% que ve la situación estancada y apenas un 36% que percibe algún tipo de mejora: el 23,3% cree que la economía avanza lentamente en sentido positivo, y el 12,7% considera que lo hace de forma rápida. El 1,5% no respondió o no supo.

Ese clima se refuerza en la llamada "frontera de dolor tolerable": ante la pregunta de si lo peor de la crisis ya pasó o está por venir, el 57,8% respondió que lo peor aún no llegó, frente a un 40,3% que confía en que el piso ya fue tocado. Solo el 1,9% no se pronunció.

La imagen del presidente Javier Milei acompaña ese estado de ánimo: el 55% de los consultados lo evalúa de manera negativa, contra un 34,2% que lo hace positivamente y un 9,1% que lo ubica en la franja regular. Se trata de una imagen positiva que tocó su pico histórico en mayo de 2024, cuando alcanzó el 58,7%, y que desde entonces registra una tendencia descendente.

En el ranking de imágenes de los principales dirigentes, Patricia Bullrich lidera con el mayor porcentaje positivo: 38,8%, aunque carga con un 49,5% de imagen negativa. Le siguen Kicillof (34,8% positivo), Milei (34,2%) y Cristina Kirchner (29,2%). En el extremo opuesto, Mauricio Macri cosecha la mayor imagen negativa: 62,5%, seguido por Victoria Villarruel con 57,9% de rechazo.

Ante la pregunta abierta sobre el principal problema del país, las palabras que dominaron la nube de respuestas fueron corrupción, economía, desempleo e inseguridad. También aparecieron con peso significativo términos como pobreza, inflación, Milei, kirchnerismo y peronismo, lo que refleja una lectura ciudadana que mezcla problemas estructurales con señalamientos a las figuras políticas del momento.