El video con IA de Guillermo Moreno sobre "progres", "libertos" y justicialistas

Desde hace meses, Guillermo Moreno encontró en las redes sociales un escenario inesperado para reconstruir centralidad política. Lejos de los grandes aparatos partidarios y de la estructura territorial que históricamente caracterizó al peronismo, el ex secretario de Comercio Interior logró durante los últimos años posicionarse como un fenómeno digital mediante una estrategia basada en videos virales, transmisiones en plataformas digitales, recortes de entrevistas y, más recientemente, el uso intensivo de herramientas de inteligencia artificial para amplificar su mensaje político.

Tras la derrota electoral del peronismo en 2015, Moreno comenzó un proceso de diferenciación política que se profundizó con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada. Desde el inicio de aquella gestión sostuvo que el gobierno había abandonado los principios doctrinarios del peronismo para adoptar posiciones que definía como socialdemócratas o progresistas.

Con la llegada de Javier Milei al poder, Moreno encontró un nuevo adversario ideológico. Si bien reconoció que el actual presidente había realizado un diagnóstico acertado sobre la gravedad de la crisis heredada, considera que la solución propuesta por el libertarismo resulta incompatible con la doctrina peronista y con la estructura económica argentina. En distintos reportajes definió al proyecto libertario como un experimento anarcocapitalista inviable y sostuvo que las políticas económicas de La Libertad Avanza profundizaron problemas preexistentes en lugar de resolverlos.

Por ese motivo, la cuenta en redes sociales del ex funcionario K es utilizada para atacar a las dos corrientes de pensamientos que, según él, no son compatibles con el ideario de justicia social creado por Juan Domingo Perón. Al mismo tiempo, muchos analistas coinciden en que el líder de la agrupación Principios y Valores pasó de ser un dirigente asociado a la gestión kirchnerista a convertirse en una figura recurrente en los algoritmos de TikTok, Instagram, X y YouTube, donde sus frases, debates y definiciones suelen acumular miles de reproducciones.

Esa doble crítica al progresismo de Fernández y al libertarismo de Milei constituye hoy uno de los ejes centrales del discurso de Moreno. El dirigente intenta presentarse como representante de una tercera posición sustentada en el nacionalismo económico, la industrialización y la doctrina justicialista clásica. Desde esa perspectiva suele cuestionar tanto a sectores del kirchnerismo cristinista como a referentes libertarios, argumentando que ambos se alejaron de los principios históricos del movimiento peronista.

En ese proceso de reconstrucción política, las redes sociales se transformaron en una herramienta fundamental. Moreno y su equipo comprendieron que gran parte del debate público contemporáneo se desarrolla en plataformas digitales y comenzaron a producir contenido específicamente diseñado para circulación viral. Fragmentos de entrevistas televisivas, discusiones con periodistas, explicaciones económicas y definiciones ideológicas son editadas en formatos breves que luego circulan masivamente entre usuarios jóvenes. Distintos estudios sobre comunicación política señalaron que esta estrategia permitió que un dirigente con escasa representación electoral lograra una presencia digital significativamente superior a la de muchos dirigentes con mayor peso institucional.

Durante los últimos meses, además, comenzó a observarse una nueva etapa en esa estrategia digital: la utilización de inteligencia artificial para generar imágenes, videos y piezas gráficas destinadas a reforzar mensajes políticos. En distintas publicaciones difundidas por simpatizantes y cuentas asociadas a su espacio aparecen representaciones generadas mediante IA donde Moreno es retratado con estética cinematográfica, como conductor de procesos históricos o protagonizando escenas simbólicas vinculadas al peronismo. También circularon montajes donde se lo presenta recorriendo fábricas, encabezando caravanas o dialogando con figuras históricas del movimiento justicialista.

En otros casos, la inteligencia artificial fue utilizada para producir imágenes humorísticas o satíricas destinadas a cuestionar a dirigentes rivales. Las publicaciones suelen combinar referencias históricas, consignas doctrinarias y elementos visuales diseñados para captar atención en plataformas como Instagram y X. La estética empleada reproduce características frecuentes de la comunicación política digital contemporánea: iluminación cinematográfica, retratos hiperrealistas, reconstrucciones históricas y escenas imposibles creadas mediante algoritmos generativos. Este tipo de recursos busca aumentar el alcance de las publicaciones y facilitar su viralización entre públicos jóvenes habituados al consumo de contenido visual.

Los mensajes difundidos a través de estas herramientas suelen mantener las ideas centrales que Moreno expresa en entrevistas y actos partidarios. En ellos aparecen conceptos como "comunidad organizada", "economía productiva", "capital y trabajo" o críticas al globalismo, al progresismo y al libertarismo. La inteligencia artificial funciona así como un complemento visual de un discurso que conserva los ejes doctrinarios tradicionales del dirigente pero que busca adaptarse a los nuevos lenguajes digitales.

El resultado es un fenómeno singular dentro de la política argentina contemporánea. Un dirigente identificado con el peronismo ortodoxo y con métodos de construcción política propios de otra época, encontró en las herramientas tecnológicas más avanzadas una vía para revitalizar su presencia pública.