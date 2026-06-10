Wednesday 10 de June, 2026
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POLíTICA | Hoy 15:26

Seita, el asesor de todos: “Milei es el resultado de 40 años de fracasos”

El consultor político, ex funcionario de Menem, fue crítico del Presidente. Consejos políticos para el 2027.

Seita | Foto:Cedoc
Seita | Foto:Cedoc

Guillermo Seita es una especie de pulpo. Con sus múltiples empresas, trabaja para muchos dirigentes políticos a la vez. Su prime como consultor fue en la campaña presidencial del 2015, cuando le reveló en exclusiva a NOTICIAS que estaba asesorando a los tres principales contendientes: Mauricio Macri, Sergio Massa y Daniel Scioli.

Hoy está más volcado al trabajo en el interior, con varios gobernadores. Y desde allí critica fuerte al Presidente: “Milei es el resultado de 40 años del fracaso estrepitoso de la política”, dice en una entrevista en el program de streaming Deriva. Y agrega: “La gente dijo voy a votar al Loco, para que esto impresione. No daban mas de los fracasos y la mentira”.

Deriva es un programa de su encuestadora Management & Fit. El programa, por el que van a pasar muchos consultores y algunos periodistas, tuvo su capítulo estreno con el ex secretario de prensa de Carlos Menem.

Desde ese programa, Seita desmitifica al Presidente: “Yo no creo que Milei haya hecho nada bien en su campaña. Y sin embargo ganó”, asegura. Y explica: “Le atribuyen a Milei un manejo de redes y de una nueva forma de comunicar que yo creo que sea así. Creo que Milei está empezando a soportar y sufrir lo que sufrió Cristina. Y lo que es una constante: las formas en Argentina te matan”.

Con el ejemplo de los ‘90, el consultor muestra cómo cambió la instalación de un político en el país: “Cuando Menem fue presidente tardó un año y ocho meses en dar dos vueltas a Argentina. No dejó argentino por saludar. En cambio Milei fue presidente con una campaña corta, sin visitar ni una provincia”, dice. Y completa: “Construir nivel de conocimiento antes llevaba mucho tiempo y una fortuna de plata. Hoy se resuelve en 7 meses y mucho más barato”.

Consejos 2027.

¿Qué le diría el consultor a quien sueña con ser candidato en las próximas elecciones? “Primero, que espere”, dice Seita. Y explica:  “Producto de Fernández y de Milei, salen presidentes de debajo de las piedras. Yo le diría que se vuelvan a guardar. Se necesita poco tiempo para instalar una candidatura y estar un año como candidato en Argentina no es una buena idea”.

“La gente ve a los políticos en la tele y los ve parte del problema. No los escucha”, sostuvo Seita. Y completó: “Veo a la gente agotada, más angustiada. Lo de Milei es un golpe duro para la gente. Veo a los jóvenes tomando distancia del Gobierno”.

Para el consultor, la que viene también será una campaña con mucha fragmentación política. De peronismo dividido en muchos candidatos.

Seita imagina a un mileísmo buscando un acercamiento con gobernadores: “Los que gobiernan van a esperar. El gobierno les va a ofrecer acuerdos que los beneficien, para retener sus provincias. Los gobernadores van a tomarse tiempo y a acordar con el Gobierno en 2027”.

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Carlos Claá

Carlos Claá

Periodista político

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