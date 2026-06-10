La publicidad de "La Llama que Llama" contra Adorni: "Declaro la casa del country"

Durante el entretiempo del amistoso entre Argentina e Islandia, Flow, la plataforma de entretenimiento del Grupo Clarín y Telecom, relanzó a los personajes de La Llama que Llama, una de las campañas publicitarias más recordadas de la televisión argentina de los años noventa. Esta vez, el spot tenía un remate tan simple como explosivo, que en cuestión de horas se convirtió en el tema del día en las redes sociales.

El intercambio entre los personajes era directo: "¿Qué promesa hiciste si Argentina gana el Mundial?", preguntaba una llama. La respuesta de la otra no dejaba margen para la ambigüedad: "Declaro la casa del country". La escena provocó risas inmediatas, pero también interpretaciones políticas que eran difíciles de ignorar dado el contexto de las últimas horas.

La coincidencia con la actualidad resultó llamativa. Horas antes había trascendido que Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, había solicitado incorporarse al régimen de regularización patrimonial conocido como "inocencia fiscal", impulsado por el propio Gobierno nacional. La novedad sumó relevancia política y judicial porque se conoció en medio de los cuestionamientos públicos y denuncias relacionadas con la evolución patrimonial del funcionario, quien además se había negado a presentar su declaración jurada ante la Justicia.

En ese escenario, la frase elegida para el remate publicitario cobró una dimensión inesperada. Numerosos usuarios en redes sociales establecieron una conexión automática entre el aviso y la situación judicial de Adorni, llenando las plataformas digitales de mensajes, memes y comentarios irónicos. Por supuesto, los tiempos de producción, grabación y planificación publicitaria hacen extremadamente improbable una relación directa entre ambos hechos: los creativos no podían conocer de antemano la simultaneidad del lanzamiento con la novedad sobre la familia del funcionario. Aun así, la coincidencia resultó imposible de ignorar.

La lectura política gana espesor cuando se observa quién está detrás del relanzamiento. Flow forma parte de Telecom, compañía del Grupo Clarín, uno de los conglomerados mediáticos que durante los últimos meses publicó investigaciones y coberturas sobre las denuncias que involucran al jefe de Gabinete. La relación entre el oficialismo y ese sector del grupo empresario atraviesa, además, un período de creciente tensión: lo que al inicio del gobierno de Javier Milei era una convivencia relativamente armoniosa fue dando paso a cruces y a una cobertura periodística cada vez más incisiva sobre Adorni.

Lo cierto es que el regreso de La Llama que Llama consiguió algo que pocas campañas logran más de dos décadas después de su creación: volver a instalar conversación. Y esta vez no solamente por la nostalgia de los años noventa o por la proximidad del Mundial 2026, sino porque una frase pensada para provocar una carcajada terminó cruzándose con uno de los temas políticos más comentados de las últimas horas. En la Argentina, después de todo, la realidad suele tener mejores guionistas que la publicidad.