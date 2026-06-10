Mayra Mendoza: "A toda la mafia junta, ella les gana"

Al cumplirse el primer aniversario del fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Cristina Fernández de Kirchner, la intendenta de Quilmes en uso de licencia y diputada provincial Mayra Mendoza volvió a tomar el centro de la escena del peronismo con un posteo tan contundente en sus palabras como en su imagen. Sus palabras no dejaron margen para la ambigüedad: "Liberen a Cristina. Manga de cagones", escribió en sus redes, apuntando al Poder Judicial, al poder mediático y al entramado político que, según su lectura, edificaron la condena a la ex presidenta.

La frase elegida como título para la publicación tampoco fue casual. Su compañero de bancada y de militancia en La Cámpora, el diputado Facundo Tignanelli, completó el mensaje con igual dureza: "Cristina está en cana porque les gana la elección caminando", disparó. El argumento de fondo es el que el kirchnerismo duro viene sosteniendo desde la condena: que la proscripción de Fernández de Kirchner responde a la amenaza electoral que representa.

Pero tan elocuente como las palabras fue la foto que eligió Mendoza para acompañar el posteo. En la imagen, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece varios cuerpos detrás de la ex presidenta, en una composición que dentro del código camporista tiene una lectura inequívoca: cada quien ocupa el lugar que le corresponde en la jerarquía del movimiento. La ubicación de Kicillof en el fondo de la imagen no es un detalle decorativo, sino un mensaje político sobre quién conduce y quién sigue.

La interna entre La Cámpora y el gobernador viene procesándose a través de gestos y señales desde hace meses. Mientras Kicillof busca construir un espacio propio y posicionarse como un interlocutor de igual a igual ante Cristina —a quien visitó en prisión una sola vez, durante aproximadamente una hora, en octubre del año pasado—, la conducción camporista le recuerda periódicamente cuál es la escala de poder dentro del peronismo bonaerense.

Después del posteo de Mendoza, Kicillof emitió su propio comunicado, pero sin foto. El gobernador calificó el fallo de la Corte Suprema como "una enorme infamia a la vista de todos" y sostuvo que Cristina fue víctima de una larga persecución que desembocó en una condena que consideró arbitraria, sin pruebas y basada en un argumento jurídico que juzgó absurdo. Finalizó con una frase que oficia de síntesis: "A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida".

En ese contexto, el PJ Nacional convocó a un banderazo para el próximo 20 de junio en el Parque Lezama, en reclamo por la libertad de la ex presidenta. En simultáneo, legisladores de los bloques Unión por la Patria y Justicialista dieron una conferencia de prensa en el Senado y presentaron un documento ante la Corte Suprema. La fecha del aniversario de la condena se convirtió así en el primer gran termómetro de la unidad —y de las fisuras— que atraviesan al peronismo de cara al año electoral.