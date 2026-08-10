La patria no se vende: senadores le recordaron a Capitanich que entregaba tierras fiscales

El debate en el Senado por el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad provada, que incluía un apartado que modificaba la Ley de Tierras" (luego excluido), dejó uno de los cruces políticos más ásperos de la jornada cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el senador riojano Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, dirigieron duras críticas contra el senador chaqueño y exgobernador Jorge Capitanich. La discusión, que originalmente giraba en torno a la regulación de la propiedad privada y las tierras rurales, derivó rápidamente hacia cuestionamientos sobre la gestión de Capitanich como gobernador Chaco.

Durante su intervención, Bullrich sostuvo que el debate sobre la propiedad de la tierra no podía desligarse de los antecedentes de quienes administraron tierras fiscales desde el Estado. En ese marco recordó el procesamiento judicial que pesa sobre Capitanich en una causa vinculada con la adjudicación de tierras fiscales durante su gestión como gobernador. La ministra afirmó que era una contradicción que el exmandatario provincial cuestionara el proyecto mientras, según dijo, debía responder ante la Justicia por decisiones adoptadas cuando administraba el patrimonio estatal chaqueño.

La ex ministra de Seguridad señaló que Capitanich estaba "procesado por la entrega de tierras fiscales", utilizando esa situación judicial como argumento para cuestionar su autoridad política para intervenir en el debate. La afirmación generó inmediatas protestas desde las bancas opositoras y un intercambio de acusaciones entre legisladores. Un hecho rememorado en el recinto de la Cámara altay que remite a una investigación iniciada por la Justicia provincial sobre adjudicaciones de tierras fiscales realizadas durante la administración kirchnerista en el Chaco.

Aquella causa analiza la presunta existencia de irregularidades en la entrega de inmuebles pertenecientes al Estado provincial, particularmente respecto de la forma en que fueron adjudicados determinados lotes, el cumplimiento de los procedimientos administrativos y el eventual beneficio a particulares. En ese expediente, el ex gobernador fue procesado aunque rechazó desde el comienzo del expediente las acusaciones. Ademas sostuvo que todas las adjudicaciones se ajustaron a la legislación vigente y calificó el proceso como una persecución política impulsada por sus adversarios. El caso continúa en trámite judicial y no existe una condena firme.

Sin embargo, el enfrentamiento contra Capitanich se profundizó aun más cuando tomó la palabra el senador Juan Carlos Pagotto. En un discurso de fuerte contenido político e ideológico, el legislador libertario cuestionó la cercanía histórica de sectores del kirchnerismo con el gobierno cubano y dirigió sus críticas específicamente hacia Capitanich. En ese contexto manifestó que algunos dirigentes "levantan banderas cubanas mientras hablan de justicia social", una frase con la que buscó asociar al senador chaqueño con posiciones favorables al régimen de la isla. "Deberían explicar el fracaso económico y la falta de libertades", expresó refiriéndose al sistema cubano. Sus palabras generaron nuevas interrupciones y respuestas desde las bancadas opositoras, que rechazaron la caracterización realizada por el senador riojano.

Las referencias de Pagotto se apoyan también en una serie de episodios ocurridos durante los años en que Capitanich fue gobernador del Chaco. En distintos actos políticos y encuentros de organizaciones sociales afines al oficialismo de entonces pudieron verse banderas de Cuba junto a símbolos partidarios y consignas de solidaridad con la Revolución Cubana. Asimismo, en movilizaciones vinculadas a sectores de izquierda, organizaciones sindicales y agrupaciones políticas cercanas al kirchnerismo, fue habitual la interpretación de consignas y canciones de apoyo a Cuba, incluyendo en algunos casos la entonación del himno nacional cubano y cánticos de respaldo al gobierno de La Habana.

En la actualidad, la Justicia provincial resolvió avanzar con el procesamiento de Capitanich y de otros exfuncionarios involucrados en la administración de esos expedientes, aunque la defensa del exmandatario sostuvo que todas las decisiones fueron adoptadas conforme al marco legal vigente y negó la existencia de maniobras irregulares. El cruce de los dirigentes oficialistas dejo un mal sabor al ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y terminó convirtiéndose en uno de los momentos de mayor tensión política de la sesión a la vista de todo el publico.