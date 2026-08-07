Patricia Bullrich a los gritos: el reclamó por el pin de Malvinas

Como era de esperarse, la sesión del Senado en la que se debatió el proyecto conocido públicamente como "Ley de Tierras" estuvo atravesada por un clima de fuerte confrontación política, extensas negociaciones de último momento y cruces que excedieron el contenido de la iniciativa legislativa. El oficialismo llegó al recinto sin los votos asegurados para aprobar el texto original, lo que obligó a intensas conversaciones con bloques dialoguistas y representantes provinciales. Como resultado de esas negociaciones, el mileísmo aceptó retirar dos de los capítulos más controvertidos del proyecto: el que eliminaba las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y el que modificaba el régimen de protección de los terrenos afectados por incendios forestales.

Esa decisión permitió destrabar parte de la resistencia parlamentaria y encaminar una votación favorable, aunque implicó resignar dos de los objetivos centrales que impulsaba el Poder Ejecutivo. Tras varias horas de debate, la iniciativa obtuvo media sanción por 37 votos afirmativos contra 33 negativos y fue girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo. Diversos senadores de la oposición sostuvieron que el oficialismo había debido "retroceder" para conseguir los votos necesarios, mientras que desde La Libertad Avanza defendieron el resultado como un avance en la protección del derecho de propiedad privada.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando la senadora porteña, Patricia Bullrich, siguió públicamente el desarrollo del debate y cuestionó a sectores de la oposición por la distribución de pines con la silueta de las Islas Malvinas entre senadores y asistentes a la sesión. La ex ministra de Seguridad interpretó ese gesto como un intento de utilizar la causa Malvinas con fines partidarios en medio de una discusión que no guardaba relación directa con la cuestión de soberanía sobre el archipiélago. La legisladora libertaria sostuvo que esos distintivos buscaban instalar una identificación política dentro del recinto y manifestó su disgusto porque, según expresó, se pretendía convertir un símbolo que representa a todos los argentinos en una herramienta de confrontación parlamentaria.

"¿Por qué no nos dieron el pin?", interrogó Bullrich y remató: "Se quieren hacer los dueños de algo que no respetaron". Sus declaraciones generaron nuevas respuestas desde distintos bloques opositores, cuyos integrantes señalaron que la entrega de los pines constituía simplemente una reivindicación histórica de la soberanía argentina sobre las islas y rechazaron que pudiera interpretarse como una provocación política.

Sin embargo, la controversia volvió a poner en circulación una de las declaraciones más recordadas de Bullrich durante la pandemia de COVID-19. En una entrevista concedida en 2021 al periodista Jonatan Viale, cuando Alberto Fernández ocupaba la Presidencia y el Gobierno negociaba la adquisición de vacunas con distintos laboratorios internacionales, la entonces presidenta del PRO criticó duramente la decisión oficial de no avanzar con el laboratorio Pfizer y afirmó que la Argentina había desperdiciado una oportunidad para obtener millones de dosis.

En ese contexto pronunció una frase que generó una enorme repercusión política al sostener que "las Islas Malvinas se las podríamos haber dado", expresión que inmediatamente aclaró como una formulación irónica para remarcar, según explicó después, que el Gobierno había privilegiado posiciones ideológicas antes que resolver la emergencia sanitaria. Bullrich sostuvo durante aquella entrevista que, aun si hubiera existido una exigencia imposible de aceptar —algo que nunca fue acreditado—, el gobierno kirchnerista debía haber agotado todas las instancias para conseguir las vacunas y proteger a la población.

Sus dichos fueron ampliamente cuestionados por el oficialismo de aquel momento, por dirigentes de distintos espacios políticos y por excombatientes de Malvinas, quienes consideraron inaceptable utilizar la soberanía sobre las islas, incluso en tono figurado, como parte de una comparación política. Tras la fuerte repercusión que provocaron esas declaraciones, Bullrich aclaró públicamente que nunca propuso ceder la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y afirmó que su comentario había sido una hipérbole destinada a enfatizar la gravedad de la crisis sanitaria y la necesidad de acceder rápidamente a vacunas contra el COVID-19.

Ese antecedente reapareció con los pines homenajeando a la bandera de Malvinas que la Selección albiceleste exhibió en la semifinal contra Inglaterra en el Mundial 2026. De esa manera, un debate originalmente centrado en la regulación de la propiedad rural terminó incorporando nuevamente uno de los episodios más controvertidos de la política argentina de los últimos años, reflejando cómo las disputas simbólicas en torno a la soberanía del archipíelago siguen ocupando un lugar central en la confrontación entre oficialismo y oposición.