Mayra Mendoza festejó a Victoria Villarruel por habilitar el voto de Sagasti

Mayra Mendoza tuvo un gesto inusual hacia Victoria Villarruel. La diputada bonaerense e intendenta de Quilmes con licencia, una de las dirigentes de La Cámpora más cercanas a Cristina Kirchner, elogió públicamente a la vicepresidenta por autorizar la participación remota de la senadora Anabel Fernández Sagasti en la sesión donde se debatirá la Ley de Tierras. "Nobleza obliga, bien @VickyVillarruel en habilitar el voto de @anabelfsagasti", escribió en su cuenta de X.

Fernández Sagasti, senadora por Mendoza, se encuentra en reposo médico en su provincia por cursar más de 32 semanas de embarazo, con restricción para viajar largas distancias. La propia senadora explicó, en diálogo con la prensa, que la distancia era el único impedimento para poder estar presente en el recinto, y que de vivir en Buenos Aires no habría tenido inconvenientes en asistir.

Ante ese cuadro, Villarruel firmó un decreto que la autoriza a participar de manera remota, con voz y voto, en la sesión que se perfila muy disputada. La medida tiene carácter individual y excepcional, no modifica el reglamento de la Cámara alta, y quedó supeditada a que el propio recinto la ratifique. El texto también precisa que su presencia remota tendrá el mismo peso que una presencia física a la hora de contar el quórum y los votos, previa verificación de su identidad.

El elogio de Mendoza llama la atención por el momento político: se da mientras la relación entre Villarruel y Javier Milei atraviesa su peor tramo, con la vicepresidenta acumulando críticas cada vez más directas al Presidente.

La dirigente no se quedó solo en el reconocimiento. En el mismo posteo, exigió coherencia al resto del cuerpo y pidió que los demás senadores "sean responsables" y garanticen la representación de la provincia de Mendoza. También apuntó, sin nombrarlas directamente, contra las senadoras Flavia Royón y Camau Espínola, a quienes reclamó votar en línea con el electorado que las llevó al cargo, mayoritariamente opuesto a la venta de tierras a extranjeros.

Fernández Sagasti, por su parte, agradeció en redes sociales el respaldo recibido durante una jornada que calificó de difícil, y adelantó que se sentirá aliviada cuando el Senado frene lo que ella denomina la "Ley de Extranjerización".

El gesto, según trascendió, generó malestar dentro del propio Gobierno, que lo leyó como un nuevo guiño de Villarruel hacia el kirchnerismo en la previa de una sesión que ya se anticipa como una de las más tensas del año.