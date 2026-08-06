En plena crisis con Brasil, Milei autorizó ejercicios con la Marina del país vecino

En medio de la peor crisis diplomática con Brasil en años, el Gobierno de Javier Milei autorizó el ingreso al país de la Marina brasileña para realizar ejercicios militares conjuntos en Mar del Plata. La decisión quedó plasmada este jueves en el decreto 717/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y varios de sus ministros.

La norma habilita el ingreso de medios y personal de la Marina de Brasil para participar del ejercicio "Fraterno XXXIX", que se desarrollará en la base naval Puerto Belgrano entre el 10 y el 24 de este mes. Se trata de una práctica conjunta que ambos países realizan todos los años desde 1978, con el objetivo de "incrementar el adiestramiento combinado y la interoperabilidad en operaciones navales, aeronavales y anfibias" de las armadas de los dos países, según los considerandos del propio decreto.

El texto oficial destaca además que la participación argentina "consolida la presencia de la Armada" en el Atlántico Sur, un espacio que describe como de "importancia estratégica" para el entrenamiento en guerra antisubmarina, y remarca el compromiso del país "con la seguridad internacional y la estabilidad regional".

El decreto se firma en paralelo a una escalada diplomática sin precedentes con Brasil. Todo comenzó con los insultos que Milei dirigió a Lula da Silva durante el lanzamiento de campaña de Flavio Bolsonaro en San Pablo, que luego repitió en distintas entrevistas, llamando al mandatario brasileño "ladrón", "corrupto" y "presidiario".

La respuesta de Brasil no tardó: el canciller Mauro Vieira calificó los dichos de "graves e inaceptables", el ministro de Hacienda tildó a Milei de "payaso", y Lula llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. Días después, Brasil confirmó que retiraba a su embajador y reducía su representación diplomática a un encargado de negocios.

Desde la Casa Rosada, el canciller Pablo Quirno calificó de "lamentable" la baja en el nivel de representación y acusó al gobierno del PT de escalar el conflicto, aunque remarcó que la Argentina "ha decidido no llevar esto a una instancia diplomática" mayor.

El contraste resulta llamativo: mientras la relación política entre ambos gobiernos atraviesa su peor momento en años, la cooperación militar entre las dos armadas sigue su curso sin sobresaltos, en el marco de un acuerdo binacional que lleva casi medio siglo de vigencia.