Graciela Ocaña sobre los Moyano: "El dinero fácil no ayuda a construir una familia normal"

En diálogo con Luis Majul, la legisladora porteña Graciela Ocaña hizo un repaso de los escándalos que atraviesan hace años los Moyano. La dinastía sindical, planteó, se consolidó al amparo del poder kirchnerista y creció a la par de la influencia gremial de su líder.

La exministra de Salud recordó que los hijos de Hugo Moyano protagonizaron reiterados episodios públicos. Entre ellos, los cuestionamientos por el manejo de la obra social del gremio, donde aparece el nombre de Liliana Zulet, la mujer de Hugo.

También mencionó la muerte de la esposa de Pablo Moyano, ocurrida en 2010, sobre la que en su momento circularon versiones de violencia intrafamiliar. Esas versiones nunca se confirmaron judicialmente; la causa oficial remitió a una complicación quirúrgica.

"El dinero fácil muchas veces no ayuda a la constitución de una familia normal", sintetizó Ocaña al aire.

La entrevista se dio horas después de que trascendiera la detención de Facundo Moyano, hijo de Hugo Moyano y exdiputado nacional. El episodio ocurrió en la madrugada del martes en el barrio porteño de Belgrano.

Según reconstruyeron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un altercado entre el dirigente y su pareja, la modelo e influencer Candela Arizaga, de 23 años. La joven habría sido vista corriendo semidesnuda por Avenida Virrey Vertiz, cerca de la estación Belgrano C. El encargado del edificio de Libertador y Sucre declaró haber visto a la pareja salir corriendo del lugar.

Moyano quedó imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Recuperó la libertad luego de ser indagado por el fiscal auxiliar Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte porteña. Trascendió, sin confirmación oficial, que Arizaga podría haber atravesado un cuadro vinculado al consumo de sustancias. La fiscalía dispuso el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios para reconstruir lo sucedido.

No es la primera vez que la vida privada de Facundo Moyano ocupa las páginas de espectáculos. Su affaire con Nicole Neumann en 2016 y su posterior separación de Eva Bargiela ya lo habían instalado en la agenda de la farándula. Consultada por el nuevo episodio, Bargiela evitó hacer declaraciones ante la prensa.

Para Ocaña, ese historial que salpica a distintas generaciones del clan sindical confirma, una vez más, su diagnóstico sobre los efectos del dinero fácil puertas adentro de una familia.