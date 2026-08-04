Los datos engañosos de Milei en su entrevista con Majul

En diálogo con Luis Majul, en el programa "La Cornisa" de LN+, el presidente Javier Milei repasó números de su gestión: pobreza, consumo, salarios, riesgo país y exportaciones. Según un relevamiento de Chequeado, varias de esas afirmaciones son engañosas. En la metodología del sitio, esa categoría no equivale a una mentira: se aplica cuando el dato coincide en parte con la realidad pero fue exagerado, descontextualizado o comparado con un período que no corresponde.

El caso más citado fue el de la pobreza. Milei aseguró haber recibido una herencia del 57% de pobres y haberla bajado al 29%. Para esa comparación usó una proyección mensual de enero de 2024 de la UCA, luego corregida a la baja, y la cruzó con un dato semestral del INDEC, algo que los especialistas desaconsejan por tratarse de períodos distintos. Si se toma como base el último semestre completo de Alberto Fernández, la pobreza bajó del 41,7% al 28,2%: una caída de 13,5 puntos, la mitad de lo que planteó el Presidente.

También calificó como engañoso que el consumo esté "en su pico histórico". Es cierto que el consumo privado subió 7,9% en 2025 y tocó un máximo en la serie que arranca en 2004. Pero Chequeado remarca que, si se mide en términos per cápita —el indicador que recomiendan los economistas para reflejar la situación de las familias—, el récord sigue siendo el de 2011: los niveles actuales están 3,1% por debajo.

Sobre los salarios, Milei dijo que en dólares "son los más altos desde 2017". El dato es correcto pero incompleto: en marzo de este año equivalían al mismo nivel que en diciembre de 2017, aunque en poder adquisitivo real cayeron 11,8% en ese lapso, y medidos contra una canasta básica familiar el poder de compra retrocedió un 9%.

Otras afirmaciones del Presidente sí resultaron verdaderas, como la baja del riesgo país tras las elecciones legislativas y el máximo histórico de las exportaciones. En cambio, la frase sobre una rebaja de impuestos de 3 puntos del PBI fue calificada de exagerada: la caída real de la presión tributaria ronda 1,8 puntos.

Milei también sostuvo que el presidente español Pedro Sánchez "nacionaliza inmigrantes para que voten por él", en referencia a la crisis migratoria en Ceuta. Chequeado calificó esa frase de insostenible: España regularizó a migrantes que ya residían en el país antes de enero de 2026, un permiso que no equivale a la ciudadanía ni habilita a votar en las elecciones generales de 2027. Además, quienes llegaron después del 30 de junio, como los ingresados por Ceuta, quedan directamente afuera de esa medida.