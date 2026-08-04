Quién es quién en el clan Moyano: vínculos, distancias y causas judiciales

La detención de Facundo Moyano en Belgrano volvió a poner en el centro de la escena a un apellido que combina poder sindical, negocios y política desde hace más de tres décadas. El clan Moyano está compuesto por seis hermanos, hijos de Hugo Moyano y de tres parejas distintas. Mientras algunos concentran el poder gremial y arrastran causas judiciales de peso, otros mantienen un perfil bajo y evitan la escena pública.

Hugo Moyano, el patriarca

Hugo Antonio Moyano es el patriarca del clan y la figura que ordena al resto de sus integrantes. Encabezó durante casi tres décadas el Sindicato de Camioneros y ocupó en tres oportunidades la secretaría general de la CGT, cargo desde el que construyó una estructura de poder que combina lo gremial, lo político y lo empresarial. En el fútbol presidió el club Independiente de Avellaneda entre 2014 y 2022, hasta que perdió las elecciones ante Fabián Doman y Néstor Grindetti.

En la Justicia, Moyano acumula al menos ocho causas abiertas en distintos fueros y jurisdicciones, según reconstruyó La Nación. Entre ellas: una investigación por presunto lavado de activos vinculada a la compra de terrenos en La Falda, Córdoba, donde funciona un hotel sindical; otra causa en Morón por la adquisición de dos propiedades de lujo en el country Parque Leloir, a través de empresas que habrían sobrefacturado servicios a Camioneros; una pesquisa histórica iniciada en 2011 por una denuncia de la exdiputada Graciela Ocaña sobre un presunto desvío de fondos de la obra social Oschoca; y expedientes por evasión vinculados a la empresa postal OCA. En 2026 se sumó una investigación por una presunta estafa de diez millones de dólares en el hotel sindical 15 de Diciembre de Mar del Plata. Moyano sostiene que se trata de una persecución política.

Pablo Moyano, el heredero sindical

Es el hijo mayor, fruto del primer matrimonio de Hugo con Olga Beatriz Mariana, y hoy secretario adjunto de Camioneros. Es la cara más combativa y con mayor identificación kirchnerista de la familia (con buenos vínculos con Máximo Kirchner y Cristina Fernández), lo que en los últimos años lo llevó a chocar públicamente con Facundo por los bloqueos sindicales y la orientación política de su medio hermano.

En lo judicial, Pablo enfrentó una causa impulsada por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, que lo señaló como presunto jefe de una asociación ilícita integrada por la barra brava de Independiente y parte de la dirigencia del club, por el manejo irregular de dinero en la reventa de entradas y los estacionamientos alrededor de la cancha. El fiscal pidió su detención, pero el juez Luis Carzoglio la rechazó, y Pablo fue sobreseído. En paralelo, el juez federal de Quilmes Luis Armella lo investigó junto a su padre por presunto lavado de activos a través de Independiente.

Hugo Moyano hijo, el abogado de la familia

"Huguito" es hermano de crianza de Facundo: ambos son hijos de Elvira de los Ángeles Cortés y se criaron juntos en Mar del Plata hasta el asado de 2002 que los reunió con el resto de los hermanos (hasta entonces no se conocían con el resto del clan: Facundo tenía entonces 17 años). Es abogado laboralista y asesor legal de varios gremios de la CGT, entre ellos Camioneros, rol desde el cual acompaña a su padre en negociaciones paritarias y conflictos sindicales.

Es descripto como el hermano de mayor confianza para Facundo, con quien mantiene encuentros habituales junto a su padre en la sede de Camioneros. Fue precisamente Huguito quien, este martes, ingresó a la comisaría de Belgrano para acompañar a Facundo tras su detención, aunque se negó a declarar ante la prensa.

Karina y Paola

Del primer matrimonio también nacieron Karina y Paola, las hermanas con menor exposición pública. Paola María Isabel Moyano estuvo casada con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y hoy mantiene un perfil bajo, ajeno a la escena mediática y sindical. Karina, en tanto, está vinculada a la administración de empresas familiares, sin cargos públicos conocidos.

En 2018, un allanamiento en la casa de Karina Moyano, en una causa por lavado vinculada al narcotráfico, encontró US$436.670 y $600.000. En 2021, el juez Federico Villena se los devolvió en pleno feriado judicial, pero otro magistrado anuló esa restitución. Karina dijo que el dinero era una donación de un hermano y de su abogado. Hugo Moyano defendió a su hija: dijo que eran "dos mangos".

Facundo Moyano, el "hijo mediático"

Nació el 25 de diciembre de 1984 en Mar del Plata, fruto de la relación de Hugo con Elvira Cortés, y se crió lejos de su padre junto a su madre y a Huguito. Recién en 2002, a los 17 años, conoció en un asado a sus hermanos Pablo, Paola, Carina y Emiliano. "La relación al principio fue más distante [...] hoy tenemos una relación de hermanos y nos llevamos muy bien, somos una familia muy unida", contó en la revista Anfibia.

Construyó su propia carrera: en 2006 participó en la fundación del SUTPA, que condujo entre 2009 y 2017 y hoy vuelve a encabezar; fue diputado nacional por el Frente Renovador y luego el Frente de Todos, banca a la que renunció en medio de diferencias con el kirchnerismo; y presidió el club Alvarado de Mar del Plata. A diferencia de su padre y de Pablo, no registraba causas judiciales relevantes antes de esta madrugada: la detención por lesiones y privación ilegítima de la libertad tras el episodio con Candela Arizaga lo convierte, por primera vez, en protagonista directo de un expediente penal.