Guerra de periodistas: Baby Etchecopar contra Majul por su entrevista a Milei

Baby Etchecopar salió al cruce de la entrevista que Luis Majul le hizo a Javier Milei en "La Cornisa" (LN+) y cuestionó, en su programa "Basta Baby" (Radio Rivadavia), el nivel de exigencia del reportaje. La crítica llega apenas un día después de que un relevamiento de Chequeado, publicado en NOTICIAS, detectara varias afirmaciones engañosas del Presidente durante esa misma charla.

"Vi el reportaje de Majul con el Presidente. Durísimo", ironizó Etchecopar, antes de burlarse de que hayan sido varios los periodistas convocados para la nota: "Cuatro muchachos para entrevistar... me dan risa los compañeros". Según su lectura, el problema no fue la cantidad de voces sino la falta de filo en las preguntas.

El conductor pidió ir directamente a los temas incómodos. "Vayan al hueso, hermano. Pregúntenle algo que lo ponga en compromiso, no le pregunten lo que quiere contestar", lanzó, y acusó al equipo de Majul de moderar sus consultas por temor a incomodar al Presidente: "Están con miedo... a ver si se enoja". Incluso deslizó un tema puntual que, a su criterio, quedó afuera de la charla: indagar sobre el rol de la hermana del mandatario, Karina Milei.

La bronca de Etchecopar escaló cuando repasó el momento en que Milei, en medio del reportaje, le mandó un saludo a un colega de la pantalla: "le mando un abrazo a Trebucq", dijo el Presidente. Para el conductor, ese gesto resumía el tono complaciente de toda la entrevista: "¡Basta! Faltaba que le... que saque algo del bolsillo y se lo dé".

Etchecopar también sugirió que el equipo de "La Cornisa" actuó condicionado por una afinidad previa con el Gobierno: "con el prejuicio que todos tenemos sabiendo que ustedes son proclives al gobierno". Y cerró con una provocación directa a sus colegas: "Si tienen tanto miedo, hagan periodismo de cocina o vayan a averiguar cuánto están los bizcochuelos".

El cuestionamiento se suma a una semana incómoda para la entrevista de Majul: además de la falta de repreguntas que marcó Etchecopar, Chequeado había señalado que Milei citó de forma engañosa datos de pobreza, consumo y salarios en esa misma charla. Para el conductor de "Basta Baby", un cruce más incisivo en el momento del reportaje podría haber puesto en aprietos al Presidente en vivo, en lugar de dejar esa tarea para el chequeo posterior.