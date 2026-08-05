Rial durísimo contra el vocero Ravier: "Seguí mandándote tus cagadas personales"

La gestión de Adrián Ravier como vocero presidencial sigue sumando capítulos de tensión. Esta vez, el encargado de la comunicación del Gobierno quedó en el ojo de la tormenta tras anunciar una insólita postergación de la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, lo que despertó la burla letal del conductor y periodista Jorge Rial.

El desencadenante fue un mensaje de Ravier en su cuenta de X, donde subordinó la agenda oficial a los tiempos de la televisión: "La conferencia de prensa de hoy comenzará en cuanto termine la entrevista que están llevando a cabo el presidente Milei y Esteban Trebucq. Los esperamos!", escribió.

La decisión de hacer esperar a los acreditados hasta que finalizara la nota con Trebucq no pasó desapercibida. Rial, siempre atento a los tropiezos de la gestión oficial, recogió el guante y lo fulminó con una chicana directa citando su tuit: "Por favor seguí mandándote tus cagadas semanales. Te lo vamos a agradecer."

Un vocero envuelto en polémicas

La dura respuesta de Rial saca a la luz un clima de creciente malestar en torno a la figura de Ravier, quien asumió en junio en reemplazo de Manuel Adorni. Su breve estadía en el cargo ya acumula un historial de controversias que complican la imagen del Gobierno.

Incluso antes de asumir, salieron a la luz viejos cruces donde el propio Milei lo había calificado públicamente como un "imbécil total". A esto se le suma un reciente y grave traspié comunicacional respecto a sus definiciones sobre el dólar, un error no forzado que obligó al Presidente a tomar el control directo de la comunicación oficial en los últimos días y actuar como su propio portavoz.

Como si fuera poco, el vocero también quedó en el centro de las críticas tras la polémica decisión del Gobierno de avalar la prohibición de exhibir mensajes sobre las Islas Malvinas durante el reciente partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra, lo que desató una fuerte ola de cuestionamientos.

El nuevo cruce con Jorge Rial por la desprolija espera televisiva es apenas un eslabón más en la cadena de errores de un funcionario que le sigue dando material a sus detractores.