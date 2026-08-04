La facultad de Ciencias Exactas de la UBA repudia a Milei por hablar de estudiantes "terroristas"

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA emitió un comunicado en repudio a los dichos de Javier Milei, después de que el Presidente volviera a hablar de "terroristas disfrazados" de estudiantes, docentes e investigadores.

Las declaraciones que motivaron la respuesta las hizo Milei en diálogo con Luis Majul, en el programa "La Cornisa" de LN+. Al retomar su lectura sobre la "batalla cultural", el Presidente sostuvo que la estrategia de tomar la educación, los medios y la cultura "pasó a una etapa 2.0" y enumeró: "Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores".

El Consejo Directivo de la facultad resolvió, en primer lugar, repudiar "enérgicamente las expresiones calumniosas" del Presidente contra estudiantes, profesores e investigadores. También decidió pedirles a la Cámara de Diputados y al Senado una declaración que deje en claro que los actos públicos de la comunidad universitaria y científica contra el ajuste no constituyen terrorismo de ningún tipo. En la misma línea, solicitó al Consejo Superior de la UBA una declaración similar y que se analicen posibles acciones judiciales contra el jefe de Estado por calumnias e injurias.

El texto lleva las firmas digitales del secretario general, Leonardo Zayat, y del decano, Guillermo Duran.

No es la primera vez que Milei apela a la idea de una "batalla cultural" inspirada, según sus propias palabras, en la estrategia de hegemonía del pensador marxista Antonio Gramsci; algunos analistas describen ese giro discursivo como una suerte de gramscismo de derecha. El repudio de Exactas, además, llega en medio de una tensión de fondo con el sistema científico: gran parte de las protestas de estudiantes, docentes e investigadores que motivan este tipo de señalamientos presidenciales vienen ligadas al reclamo por los recortes presupuestarios en las universidades públicas y en el CONICET.

La frase de Milei también generó reacciones entre intelectuales en redes sociales. El escritor Martín Caparrós comparó su discurso con "los argumentos asesinos del general Videla". El sociólogo Pablo Alabarces escribió, con ironía, que si "una noche no vuelvo, ya saben a quién hay que reclamarle". El jurista Roberto Gargarella afirmó que "desde la dictadura que no se escuchan cosas así" y llegó a proponer, en el mismo posteo, "destituirlo". El crítico cultural Daniel Molina lo resumió con humor: "Te van a acusar de terrorista".