Quién es el senador santafesino que se filmó manejando con el celular

"No falla, si no te dicen de qué partido es… peronista NO es. Es de una alianza del pro y radicalismo", tuiteó Pablo Duggan, en su cuenta de X, compartiendo una nota publicada en Clarín en la que se visualiza al senador Oscar Dolzani, legislador provincial por el departamento santafecino de San Javier, manejando un vehículo de manera negligente. El periodista señaló la falta de aclaración, por parte del medio, sobre la pertenencia política del parlamentario y adjuntó el video probatorio de la imprudencia.

En el fragmento, el mismo Dolzani es filmado mientras conduce su auto de noche sosteniendo un mate en una mano y en la otra su celular, mientras conversa con su interlocutor que lo graba y mira a cámara varias veces perdiendo de vista el camino nocturno. La viralización de la secuencia audiovisual que fue subida en redes obligó al dirigente a grabarse pidiendo disculpas: "Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. He hecho algo muy malo que no se debe hacer". "Errar es de humanos y rectificar es de sabios", posteó en su Instagram.

“Yo me creo una persona totalmente normal, siempre lo dije. Para mí un senador, un político, un intendente, un presidente de comuna es un vecino más de cualquier localidad. No me creo más y creo que el que está en un puesto en un lugar político tampoco tiene que creérselo ni más ni menos tampoco. Peor hubiera sido hacer como que no hubiera pasado nada, que el ego se te suba por las nubes, pero no, estoy poniendo los pies sobre la tierra, pidiendo disculpas y no tengo más nada que decir", afirmó en otro momento el dirigente radical del Bloque Unidos para Cambiar Santa Fe.

La difusión de un video en el que un conductor circula de noche con la música en alto volumen por una ruta mientras se filma con un teléfono celular en una mano y sostiene un mate en la otra expone una conducta que podría derivar en sanciones previstas por la legislación nacional y provincial sobre seguridad vial. La situación adquiere una dimensión institucional aún mayor cuando quien aparece al volante es un senador provincial, ya que, además de las eventuales consecuencias administrativas y contravencionales, se trata de un funcionario público cuya conducta se encuentra sometida a un estándar reforzado de responsabilidad y ejemplaridad frente a la ciudadanía.

La Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 establece que todo conductor debe mantener en todo momento el dominio efectivo del vehículo y conducir con el máximo cuidado y prevención, atendiendo permanentemente las condiciones del tránsito y evitando cualquier acción que disminuya su capacidad de reacción. Aunque la norma no describe específicamente la acción de sostener simultáneamente un teléfono celular y un mate mientras se conduce, el uso manual de dispositivos móviles al volante constituye una de las conductas consideradas más riesgosas por las autoridades de seguridad vial debido a que implica una distracción visual, manual y cognitiva.

A ello se suma el hecho de que, al tener ambas manos ocupadas, el conductor reduce significativamente su capacidad para efectuar maniobras evasivas o responder ante una situación de emergencia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial ha advertido en reiteradas oportunidades que el uso del teléfono celular mientras se conduce multiplica el riesgo de protagonizar un siniestro vial y forma parte de las principales causas de accidentes evitables.

En la provincia de Santa Fe, la normativa de tránsito adhiere en gran medida a los principios de la legislación nacional y contempla sanciones para las conductas que impliquen conducción peligrosa o incumplimiento de las normas de seguridad vial. Si la infracción fuera verificada mediante controles oficiales, imágenes u otros medios de prueba admitidos por la autoridad competente, el conductor podría ser sancionado con una multa cuyo monto dependerá del valor vigente de la Unidad Fija utilizada para calcular las infracciones, además de la posibilidad de que se le descuenten puntos del sistema de evaluación de antecedentes de conducción si la jurisdicción correspondiente así lo prevé.

La circunstancia de que el conductor sea un senador provincial no modifica, por sí sola, el régimen de infracciones de tránsito. Los legisladores no gozan de inmunidad frente a las sanciones administrativas derivadas de una infracción vial. Los fueros parlamentarios reconocidos por la Constitución de la Provincia de Santa Fe y por el ordenamiento jurídico argentino están orientados a proteger la libertad de opinión y el normal funcionamiento de la actividad legislativa, pero no constituyen una exención respecto del cumplimiento de las normas de tránsito ni impiden la imposición de multas o la tramitación de procedimientos administrativos vinculados con la conducción de vehículos.

Por supuesto, la peligrosidad de una situación de estas características se incrementa cuando ocurre durante la noche y sobre una ruta. Las condiciones de menor visibilidad, las mayores velocidades permitidas y la posibilidad de encontrarse con maniobras imprevistas exigen que el conductor mantenga atención permanente y ambas manos disponibles para controlar el vehículo. Diversos estudios internacionales sobre seguridad vial concluyen que apartar la vista del camino durante apenas unos segundos puede traducirse en decenas de metros recorridos sin control efectivo cuando se circula a velocidades propias de una ruta, aumentando considerablemente la probabilidad de un siniestro.