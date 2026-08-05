Sincericidio de Milei: le agradeció a Trebucq por la entrevista con temas "acordados"

"Aquí les paso la nota que me hizo hoy "El Pelado" @trebuquero . Muchas gracias Esteban por tu cordialidad y tu profesionalismo en cada uno de los temas que hemos acordado", fue el curioso tuit que el presidente Javier Milei posteó en su cuenta de X. El mandatario acompañó el mensaje con un fragmento del ciclo "El Pelado de la Casa" transmitido por La Casa streaming y conducido por el periodista Esteban Trebuq que, según palabras del propio Jefe de Estado, fue previamente acordado los tópicos que el comunicador abordó en el reportaje.

El mensaje de Milei volvió a instalar el intenso debate sobre la relación entre el Gobierno nacional y un grupo reducido de comunicadores que mantienen un acceso privilegiado con el mandatario. El reportaje subido a YouTube se desarrolló en un clima muy distendido, con un extenso intercambio sobre la situación política, económica y la estrategia oficial de cara a los próximos desafíos de gestión. Sin embargo, más allá del contenido de la conversación, fueron las características de la puesta en escena y la dinámica del diálogo las que rápidamente concentraron la atención de colegas, analistas y usuarios de las redes sociales.

A diferencia del formato habitual que caracteriza a las entrevistas del conductor, la conversación fue grabada con un fondo compuesto por una cortina negra, una escenografía sobria y prácticamente desprovista de elementos visuales. El recurso llamó la atención porque Trebucq suele realizar sus reportajes en un estudio donde predominan la iluminación del canal y una estética fácilmente reconocible por la audiencia. El cambio de ambientación fue advertido por numerosos usuarios en redes sociales, quienes interpretaron que el objetivo habría sido construir un clima más intimista y evitar cualquier tipo de distracción visual. Hasta el momento no hubo una explicación pública de la producción acerca de la decisión estética, aunque el detalle fue ampliamente comentado durante las horas posteriores a la emisión.

De igual manera, las críticas no tardaron en multiplicarse. Periodistas de distintos medios, analistas políticos y usuarios de las redes sociales cuestionaron el tono general de la entrevista, al considerar que predominó un intercambio cordial con escasas repreguntas sobre los temas más sensibles que atraviesa el Gobierno. En plataformas como X, YouTube e Instagram circularon numerosos comentarios que calificaban el reportaje como excesivamente complaciente y especulaban con que las preguntas habrían sido previamente consensuadas.

El debate se inscribe en una discusión más amplia sobre la política comunicacional del gobierno libertario. Desde el comienzo de su mandato, el Presidente redujo considerablemente la cantidad de entrevistas concedidas y privilegió conversaciones con un grupo reducido de periodistas con quienes mantiene una relación de mayor cercanía. Esa estrategia fue analizada por distintos especialistas en comunicación política, quienes sostienen que el oficialismo procura minimizar situaciones imprevisibles y mantener un mayor control sobre el mensaje público.

Las sospechas que despertó la entrevista inevitablemente reavivaron el recuerdo del episodio protagonizado meses atrás por Jonatan Viale, uno de los acontecimientos más controvertidos del periodismo político argentino reciente. Aquella entrevista, emitida en febrero de 2025, buscaba abordar las repercusiones del denominado caso de la criptomoneda Libra, una controversia que había colocado al Presidente bajo una fuerte presión política y judicial. Durante la grabación ocurrió un hecho inédito: mientras Milei desarrollaba una respuesta relacionada con posibles consecuencias judiciales, el asesor presidencial Santiago Caputo ingresó e interrumpió la conversación en medio de la grabación.

Las imágenes, que posteriormente se difundieron porque quedaron incorporadas en la versión publicada del reportaje en plataformas digitales, mostraban a Caputo acercándose al mandatario para advertirle que la respuesta podía generar inconvenientes desde el punto de vista jurídico. La grabación se detuvo inmediatamente. Tras un breve intercambio entre el asesor, el Presidente y el conductor, se decidió reiniciar la respuesta para reemplazar el tramo cuestionado. El episodio provocó un fuerte impacto porque dejó expuesto un grado de intervención de un funcionario del Poder Ejecutivo sobre una entrevista periodística que muy pocas veces había quedado registrado de manera tan explícita.

La difusión de esa secuencia generó un inmediato rechazo de numerosas organizaciones periodísticas, editores, conductores y analistas de medios. Las críticas apuntaron tanto al Gobierno como al propio Viale, a quien se le cuestionó no haber impedido la interrupción y haber aceptado reiniciar la respuesta presidencial. Durante los días siguientes, el periodista ofreció diversas explicaciones públicas. Reconoció que debió haber reaccionado de otra manera frente a la intervención de Caputo y admitió que, con el diario del lunes, hubiera preferido sostener la continuidad de la entrevista sin aceptar modificaciones. También negó haber recibido instrucciones del Gobierno o haber actuado deliberadamente para beneficiar al Presidente.

En ese contexto también adquirió renovada circulación un artículo publicado por NOTICIAS, firmado por Juan Luis González, bajo el título La era Milei: el nuevo periodismo militante. El artículo analiza la estrategia comunicacional del oficialismo, el vínculo personal que Milei mantiene con algunos comunicadores y la utilización de las redes sociales como herramienta para desacreditar a periodistas críticos. También plantea que el acceso privilegiado puede transformarse en un mecanismo de disciplinamiento indirecto dentro del ecosistema mediático.