Video: así se filmaron las escenas de acción de Spiderman

La historia de Spider-Man dentro del cine contemporáneo se ha convertido en uno de los fenómenos industriales, culturales y comerciales más trascendentes de las últimas dos décadas. Ningún otro personaje de Marvel ha atravesado tantos procesos de reinvención cinematográfica sin perder vigencia ni capacidad de convocatoria, y pocas franquicias han logrado reinventarse en tres oportunidades diferentes hasta transformarse en uno de los pilares del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Esa fortaleza volvió a quedar demostrada con el estreno de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película protagonizada por Tom Holland, que representa el inicio de una nueva etapa para Peter Parker tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, una producción que modificó para siempre el rumbo del personaje y del propio MCU al convertir el multiverso en el principal recurso narrativo de Marvel Studios.

La nueva producción, dirigida por Destin Daniel Cretton, realizador que alcanzó notoriedad internacional con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, llega a los cines el 31 de julio como una de las apuestas más importantes de Sony Pictures y Marvel Studios para relanzar la franquicia luego del cierre de la denominada Saga del Multiverso. El proyecto fue producido nuevamente por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y arquitecto del MCU, junto con Amy Pascal, histórica responsable de la saga de Spider-Man dentro de Sony Pictures y una de las principales impulsoras del acuerdo que permitió integrar al personaje al universo compartido de Disney. El guion quedó a cargo de Chris McKenna y Erik Sommers, autores de las tres películas anteriores de Holland, con la colaboración del dramaturgo Justin Kuritzkes, cuya incorporación buscó otorgarle una mirada más intimista y adulta al nuevo capítulo.

La película encuentra al superhéroe en el momento más solitario de toda su historia cinematográfica. Tom Holland vuelve a interpretar a Peter Parker después de una década vinculado al personaje. Cuando fue elegido en 2015 apenas tenía diecinueve años y provenía principalmente del teatro musical británico, donde había alcanzado reconocimiento interpretando a Billy Elliot en el West End londinense. Marvel Studios buscaba entonces un Spider-Man mucho más cercano al adolescente original de los cómics, alejándose de las versiones más maduras que habían construido Tobey Maguire y Andrew Garfield. El interprete terminó imponiéndose sobre cientos de aspirantes gracias a su capacidad física como bailarín, su dominio de las acrobacias y una química inmediata con Robert Downey Jr., cuya participación en las pruebas de pantalla resultó determinante para convencer a los ejecutivos de Disney y Sony.

Junto a Holland regresan Zendaya como Michelle "MJ" Jones-Watson y Jacob Batalon como Ned Leeds. Aunque ambos personajes ya no recuerdan quién es Peter Parker, su presencia resulta fundamental porque la película explora las consecuencias emocionales de esa pérdida de memoria colectiva. También vuelve Jon Favreau como Happy Hogan, mientras que Mark Ruffalo retoma su papel de Bruce Banner/Hulk, reforzando el vínculo de Spider-Man con el resto del Universo Cinematográfico de Marvel. Entre las nuevas incorporaciones sobresale Jon Bernthal, que finalmente incorpora al Punisher al universo cinematográfico principal después de haber construido una de las interpretaciones más celebradas del personaje en las series de Marvel Television. Estos adelantos impulsó que varias novedades detrás de cámara se viralicen en redes sociales. Recientemente, se difundió una toma de acción en el que se ve al personaje sostenido en arneses remolcado por un camión en la una zona suburbana similar a New York.

La producción comenzó oficialmente después de varios meses de negociaciones entre Sony Pictures y Marvel Studios. Aunque ambas compañías habían atravesado momentos de tensión desde el histórico acuerdo firmado en 2015, el extraordinario desempeño comercial de Spider-Man: No Way Home, que superó los 1.900 millones de dólares de recaudación mundial y se convirtió en una de las películas más exitosas de toda la historia del cine, terminó consolidando una asociación considerada hoy indispensable para ambas empresas. Sony conserva los derechos cinematográficos del personaje, adquiridos a Marvel en la década de 1990, mientras que Marvel Studios aporta la integración narrativa dentro del MCU y la supervisión creativa encabezada por Kevin Feige. Esa alianza, que en 2019 estuvo cerca de romperse por diferencias económicas, hoy es presentada por ambas compañías como uno de los acuerdos más exitosos de la industria audiovisual.

La campaña promocional comenzó varios meses antes del estreno mediante una estrategia cuidadosamente planificada que combinó avances cinematográficos tradicionales con una intensa presencia digital. Sony Pictures buscó diferenciar esta película de las campañas anteriores evitando revelar grandes sorpresas argumentales, una decisión influida directamente por la experiencia de No Way Home, cuya promoción estuvo marcada durante meses por las especulaciones sobre el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield. En esta oportunidad, Tom Holland mantuvo un perfil mucho más reservado que en anteriores producciones, consciente además de la fama que había adquirido por revelar accidentalmente detalles de las películas de Marvel durante entrevistas promocionales.

La estrategia comercial incluyó paneles especiales en CinemaCon, presentaciones exclusivas para exhibidores internacionales, lanzamientos escalonados de pósters, avances centrados en el nuevo traje diseñado para Peter Parker y una fuerte campaña en redes sociales mediante las cuentas oficiales de Marvel Studios y Sony Pictures. Buena parte de la promoción giró alrededor de la idea de que Brand New Day representa "un nuevo comienzo" para Spider-Man, recuperando la escala urbana del personaje y alejándose parcialmente de las amenazas cósmicas que dominaron las últimas fases del MCU.

Sin embargo, ninguna acción promocional generó un impacto comparable al comercial protagonizado por Lionel Messi junto a Tom Holland. El video fue difundido simultáneamente por Sony Pictures durante el Mundial de fútbol de 2026, aprovechando que el capitán argentino era una de las figuras más observadas del planeta mientras disputaba el torneo con la selección campeona del mundo. La pieza comienza en una cafetería de Nueva York donde Peter Parker se encuentra sentado cuando Messi ingresa utilizando una aplicación denominada "Spidey Tracker", desarrollada como parte de una campaña interactiva global creada por Sony y Samsung. Parker, sorprendido al descubrir que el mejor futbolista del mundo lo está buscando, intenta escapar discretamente para regresar segundos después convertido en Spider-Man. A partir de allí ambos recorren la ciudad balanceándose entre los rascacielos mientras la campaña concluye con el anuncio del estreno mundial de la película.

La elección de Messi respondió a una lógica comercial cuidadosamente estudiada. Sony Pictures entendió que ninguna figura deportiva poseía en ese momento una capacidad de alcance global comparable con la del capitán argentino, cuya participación en el Mundial multiplicaba exponencialmente la visibilidad del contenido. La campaña buscó unir dos comunidades gigantescas —el universo Marvel y el fútbol internacional— generando un fenómeno viral inmediato. En pocas horas el comercial fue replicado por medios deportivos, portales especializados en cine, diarios generalistas y millones de usuarios en redes sociales que celebraron el inédito encuentro entre ambos íconos. La frase pronunciada por Messi al ingresar al local, "Escuché que me estabas buscando", se convirtió rápidamente en uno de los fragmentos más compartidos del video, mientras las imágenes del futbolista sobrevolando Nueva York junto al superhéroe dieron origen a miles de memes, ilustraciones digitales y montajes realizados por fanáticos.

La extraordinaria repercusión alcanzada por la campaña protagonizada por Lionel Messi sintetiza, en buena medida, la dimensión cultural que Spider-Man adquirió durante las últimas dos décadas. Ningún otro personaje de Marvel consiguió establecer un puente tan natural entre distintas generaciones ni expandirse con tanta facilidad hacia ámbitos ajenos al cine, desde el deporte y la moda hasta los videojuegos, la música y las redes sociales. Para comprender por qué el superhéroe es una de las principales figuras resulta necesario entender que el héroe creado por Stan Lee y Steve Ditko es uno de los activos más valiosos de toda la industria del entretenimiento con más 2.000 millones de dólares en ganancias y constituye, probablemente, como la propiedad intelectual individual más poderosa de Marvel de todos los tiempos.