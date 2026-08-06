Pedro Rosemblat destrozó a Pablo Duggan al aire: "Te hiciste peronista a los 50, hace cinco minutos"

Pedro Rosemblat protagonizó un áspero cruce al aire con Pablo Duggan, después de que el periodista lo chicaneara en Twitter por una frase que había dicho días antes en el ciclo El Puente, junto a Nico Guthmann, durante un debate sobre el proyecto oficial de Ley de Tierras. Allí, Rosemblat había planteado la necesidad de pensar "para qué" se defiende la soberanía nacional. Duggan recortó ese fragmento y lo compartió con ironía: "¿Escuché bien? ¿Dijo la soberanía para qué?".

La respuesta llegó desde Gelatina, el ciclo que conduce Rosemblat, con un descargo extenso y filoso. "Querido, querido Pablo. Compañero, compañero de la vida", arrancó, para luego lanzar la chicana central de su respuesta: "No tenés por qué saberlo porque te hiciste peronista a los 50 años, hace cinco minutos". Y agregó, sin bajar el tono: "Yo, la verdad, no soy ni el mejor ni el primer peronista, pero al lado tuyo soy Dardo Cabo".

El conductor retomó entonces el fondo de su planteo original. "El peronismo defiende tres cosas muy elementales: la independencia económica, para poder tener soberanía política, para poder alcanzar la justicia social", explicó, y apeló a una comparación internacional para graficar su idea: si mañana Kim Jong-un decidiera "eliminar las jubilaciones", sería "una decisión soberana" pero "injusta", ejemplificó.

Rosemblat también se metió con el pasado político de Duggan. Recordó que, hasta hace poco, el periodista llegó a pedir públicamente que Cristina Kirchner "vaya en cana", y que ese giro reciente hacia el espacio peronista fue lo que motivó su chicana. Aun así, le reconoció el cambio: "Valoro que hayas pegado un volantazo en un momento de tu vida", dijo, aunque no ahorró la ironía: "Insisto, no tenés por qué saberlo porque dejaste de ser gorila hace 5 minutos".

"¿Te querés hacer el canchero con Tony Aracri en el panel de Duro de Domar? De una. ¿Querés hacerte el picante con el Gato Sylvestre? Ningún problema. Nosotros te conocemos, Pablo Duggan, así que no te hagas el picante porque no te da para eso", cerró, entre risas del estudio, mientras impulsaba el hashtag "Pablo Duggan no".

Duggan es panelista de Duro de Domar, donde comparte pantalla con Tony Aracri, y en los últimos meses viene acercando posiciones al arco peronista, el recorrido que Rosemblat puso en el centro de su descargo.