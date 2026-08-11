Pablo Moyano cortó una entrevista cuando le preguntaron por su hermano Facundo

Pablo Moyano cortó de manera abrupta una entrevista radial en Futurock cuando fue consultado por el escándalo que involucra a su hermano Facundo Moyano. "Ya está, habló de política nomás", respondió, y terminó la comunicación.

Lo que el secretario general adjunto de Camioneros evitó comentar es la causa judicial que pesa sobre Facundo, imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. La investigación se abrió después de que su pareja, la modelo e influencer Candela Arizaga, de 23 años, fuera vista corriendo semidesnuda y descalza por la avenida del Libertador, en Belgrano, de madrugada, tras salir de un departamento donde la pareja había pasado la noche.

Cámaras de seguridad, luego incorporadas al expediente, registraron a Moyano corriendo detrás de ella durante varias cuadras hasta alcanzarla. Personal de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME trasladaron a la mujer Hospital Pirovano. La fiscalía ordenó además el allanamiento del departamento del sindicalista, donde secuestraron dos celulares, y un examen toxicológico realizado a Arizaga arrojó consumo de cocaína, según confirmó su abogado.

Con ese trasfondo judicial todavía fresco, Pablo Moyano evitó cualquier comentario sobre su hermano y prefirió cortar la nota antes que profundizar en el tema.

El resto de la entrevista había estado centrado en la coyuntura política y sindical. Moyano cargó duro contra Marcos Galperín, a quien calificó como "el más millonario y más garca" del empresariado argentino, y advirtió que los empresarios "que provocan" a los trabajadores "la van a pagar" cuando vuelva el peronismo al poder. También cuestionó la falta de una interna resuelta dentro del propio espacio: "¿Dónde está el peronismo?", se preguntó, en medio de críticas a la dirigencia por no ofrecer una propuesta clara a los trabajadores.