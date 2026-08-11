Encuesta: el 70,5 por ciento desaprueba los ataques de Milei a Lula

Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados reveló un amplio rechazo social a la confrontación que mantiene Javier Milei con Lula da Silva, en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos. Según el relevamiento, el 70,5% de los argentinos desaprueba los ataques del Presidente contra su par brasileño, mientras que apenas el 20% los aprueba y el 9,5% no tiene una posición formada al respecto.

El mismo estudio indagó sobre la relevancia económica del vínculo bilateral, con un resultado todavía más contundente: el 88,9% de los consultados consideró que Brasil y su economía son importantes para la Argentina, contra apenas un 10,5% que sostuvo lo contrario y un 0,6% que no supo responder. Los números arrojan así una diferencia de más de 50 puntos porcentuales entre quienes cuestionan la postura del Presidente frente a Lula y quienes la respaldan.

El trabajo, denominado "Informe express de agosto", se realizó sobre 1.200 casos de la población general del país de 16 años o más, con una modalidad 100% online, entre el 8 y el 10 de agosto. Según la ficha técnica de Zuban Córdoba, tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2,83%.

Los números llegan en medio de la peor crisis diplomática entre ambos países en años, aunque no es la primera fricción entre los dos mandatarios: ya habían protagonizado desencuentros previos por sus posiciones opuestas sobre el Mercosur y la crisis política en Venezuela. La tensión actual escaló a comienzos de mes, cuando Milei participó del lanzamiento de campaña de Flavio Bolsonaro en San Pablo y calificó a Lula de "ladrón" y "basura socialista". Como respuesta, el gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y redujo su representación diplomática a la de un encargado de negocios interino.

Pese a la hostilidad retórica entre ambos mandatarios, Brasil sigue siendo el principal socio comercial de la Argentina, un dato que, según remarca el propio informe de Zuban Córdoba, funciona como un límite pragmático a la escalada entre los dos gobiernos.