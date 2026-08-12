Milei se subió al posteo de Messi para despedir a su padre: "Fuerza capitán"

Javier Milei le envió este miércoles un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la carta que el capitán de la Selección publicó en sus redes para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido el sábado a los 68 años en un sanatorio de Rosario. "Fuerza capitán. Gracias por la alegría y el orgullo que, tanto como a tu papá, nos diste a todos los argentinos. Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir", escribió el Presidente en su cuenta de Instagram, sobre la publicación original de Messi.

El gesto llegó horas después de que Messi rompiera el silencio con una extensa carta en la que reveló que su padre se agravó justo antes del arranque del Mundial 2026 y que fue la primera vez que Jorge no estuvo presente en un torneo. La publicación, que incluyó una foto junto a su padre, se viralizó de inmediato y generó una ola de mensajes de apoyo de figuras del deporte y la política de todo el mundo, entre ellas Cristiano Ronaldo.

No era la primera reacción de Milei en torno a la muerte de Jorge Messi. Días antes, apenas confirmado el fallecimiento, el Presidente ya había publicado en X una imagen del Mundial acompañada de un comentario dirigido a quienes en algún momento se manifestaron en contra del capitán: "Pensar que en Argentina hubo gente anti-Messi da vergüenza".

Jorge Messi, agente de Lionel desde que este tenía 14 años y una de las figuras centrales de su traslado a Barcelona en sus inicios, murió a las 2 de la madrugada del sábado tras una enfermedad prolongada. Lo sobreviven su esposa, Celia Cuccittini, y sus cuatro hijos: Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.