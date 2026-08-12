Rial atacó al vocero Adrián Ravier: "Hicieron un casting entre los más boludos"

Jorge Rial volvió a cruzar al vocero presidencial Adrián Ravier, esta vez por un video de conferencia de prensa en el que el funcionario no pudo respaldar con datos una acusación grave. "Hicieron un casting entre los más boludos", disparó el conductor en X, junto al fragmento que lo motivó.

Todo surgió cuando un periodista le preguntó a Ravier cuál era el informe o la "pieza de inteligencia" que tenía el presidente Milei para sostener que existe una campaña financiada desde Brasil contra la Argentina. Consultado por eso, el vocero respondió de manera confusa: mencionó "fuentes que vienen de redes" sin precisar cuáles, habló de una supuesta animosidad hacia los argentinos "en el entorno del Mundial" ligada a la figura del Presidente, y terminó enredándose entre el Partido Demócrata de "Brasil o en México o en Brasil o en España". Cerró admitiendo: "En este momento no tengo esas fuentes para darlas, pero se las ofreceremos más tarde".



Fue justamente ese tramo el que Rial eligió para su ataque, apuntando a la falta de sustento de una acusación que el propio Gobierno instaló como si fuera un hecho comprobado.

No es la primera vez que el conductor sale con los tapones de punta contra Ravier. Hace pocos días lo había cruzado después de que el vocero, en un tuit, subordinara el horario de su conferencia de prensa a una entrevista que el propio Milei le daba a Esteban Trebucq: "Por favor, seguí mandándote tus cagadas semanales", le escribió entonces. Semanas atrás, tras un blooper en el que Ravier confundió una respuesta sobre Malvinas y tuvo que pedir disculpas en vivo, Rial había sido igual de filoso: "Ya nos hace extrañar a Adorni. Imagínate lo que es este impresentable".

Ravier, economista de la escuela austríaca y ex diputado nacional por La Pampa, reemplazó a Manuel Adorni al frente de la vocería presidencial hace poco más de un mes. En ese lapso ya acumuló varias polémicas, entre ellas un tuit sobre la Argentina como "país bananero" que debió salir a aclarar, y un comentario sobre los salarios en el que admitió que la devaluación inicial del Gobierno había significado "caer en un pozo" para el poder adquisitivo de los trabajadores.