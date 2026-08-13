Famocracia: los artistas que militaron contra la Ley de Tierras y expusieron el vacío opositor

Mientras el oficialismo negociaba votos en los pasillos del Senado, una de las presiones más inesperadas contra la reforma de la Ley de Tierras llegó desde otro lado: las redes sociales de los artistas más convocantes del país. En los días previos a la sesión del 6 de agosto, una ola de posteos y videos de músicos y figuras del deporte le dio al rechazo contra el proyecto un alcance masivo que la oposición parlamentaria, por sí sola, no consiguió articular.

El proyecto buscaba en su versión original eliminar por completo los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, y el rechazo se viralizó bajo la consigna "Argentina no está en venta".

Militantes. Malena Pichot fue de las primeras en intervenir y una de las que más tracción generó. Grabó un video de dos minutos dirigido directamente a los votantes de Milei: "Hoy quiero hablarte a vos que votaste a Milei. Hacé como los yankees, protegé tu tierra", pidió. También compartió hilos de investigadores del Conicet sobre el proyecto y durante la marcha del 6 de agosto estuvo presente en las inmediaciones del Congreso.

Lali Espósito sumó un video mirando a cámara con un mensaje directo: "Nos encontramos el jueves en el Congreso. Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí". El jueves 6 se presentó en la marcha, donde fue fotografiada con la agrupación Frente Orgullo y Lucha.

Emilia Mernes replicó en sus historias un video de Amnistía Internacional que advertía que "defender la tierra es defender los derechos humanos". Fue tendencia en X casi de inmediato. Su caso resultó especialmente llamativo porque nunca antes se había involucrado públicamente en una controversia política, lo que amplificó la convocatoria hacia un público joven que habitualmente no participa de marchas.

Tini Stoessel, otra de las sorpresas de esta camada militante, usó sus historias de Instagram para compartir una foto de un paisaje patagónico con la bandera argentina y la frase "La patria no se vende".

L-Gante se dirigió a sus seguidores con un mensaje: "Presten atención a los planes y las nuevas leyes que están queriendo imponer para nuestro país. No se dejen engañar y no apoyen la negociación de nuestras tierras". El cantante, cuyo público se solapa en buena medida con el electorado joven de Milei, se posicionó del lado contrario al Gobierno.

Mundialista. Desde el ambiente del fútbol, Lisandro Martínez fue el único campeón del mundo que tomó posición pública. "¡Las tierras argentinas no se venden!", escribió en Instagram, acompañando un video de Amnistía Internacional. No es la primera vez que el defensor del Manchester United se involucra en temas sensibles: suele recordar cada 24 de marzo la consigna de "memoria, verdad y justicia" y se ha fotografiado con el pañuelo blanco de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Lo que quedó a la vista es que, en un contexto donde la oposición parlamentaria no logró articular un frente unificado, la resistencia más masiva llegó desde el Instagram de artistas con millones de seguidores. Ningún bloque legislativo de la oposición tiene, hoy, esa capacidad de penetración.