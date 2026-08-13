Milei y el riesgo de la intransigencia

El Gobierno lo hizo de nuevo. Confiado en que las últimas elecciones ganadas le habían otorgado un cheque en blanco, aceleró a fondo con su intransigencia y terminó chocando con la realidad. El fracaso de la Ley de Tierras -un proyecto que solo logró ser aprobado en su mínima expresión- demostró una vez más que la ambición reformista de los libertarios tiene límites muy concretos en el Congreso y en la calle, la cual se manifestó de manera contundente contra ese intento. El timing para lanzar una movida que habilitaba la venta de territorio argentino a extranjeros, justo luego del banderazo malvinense en el Mundial y la ola de fervor patriótico que le siguió, no pudo ser peor.

Tras el fiasco, el culpable elegido por la administración de Milei fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había convencido al Presidente para avanzar con la medida. Nadie salvo ellos dos estaba al tanto de los detalles cuando el proyecto se presentó, al punto de que la encargada de sacarlo adelante en el Senado, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se quejó en privado de que ni siquiera el vocero Adrián Ravier había puesto el cuerpo para defenderlo. La decisión que tomó la hermana y secretaria general del Presidente, Karina Milei, exhibió la bronca por ese traspié: a partir de ahora, todo proyecto pasará por la revisión de la “mesa política” del oficialismo antes de ser elevado al Poder Legislativo para su aprobación. El martes 11, el propio Strurzenegger tuvo que comparecer ante esa mesa para explicar qué fue lo que falló.

Para un gobierno acostumbrado a la intransigencia, esos baños de realidad resultan necesarios pero a la vez peligrosos, porque terminan debilitando su autoridad ante la opinión pública. Y si algo enseña la reciente historia argentina es que ninguna administración débil logra imponer su agenda, así como ningún líder que se dispara tiros en los pies a cada instante termina bien.