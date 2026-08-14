Marcela Pagano llamó "econochanta" a su ex aliado Milei

Marcela Pagano le devolvió a Javier Milei su propio insulto. En una entrevista televisiva, la diputada nacional lanzó: "Milei, que tanto denominaba a los economistas que eran kirchneristas como 'econochantas', se convirtió en un econochanta. Porque lo que está haciendo es maquillar el déficit desviando fondos que deben ser entregados de manera inmediata a las provincias para la reparación de las rutas". La acusación remite a una denuncia presentada por su colega Vanesa Tolosa Paz.

El cruce escaló horas después, cuando en diálogo con Radio 750 Pagano fue más lejos: pidió cárcel para el Presidente y exigió revisar las leyes votadas en el Congreso "a cambio de plata", denunciando que el Gobierno usó recursos de manera discrecional para comprar votos entre los legisladores. No es la primera vez que la diputada, licenciada en Comunicación con especialización en Economía y Finanzas, pone el foco en el manejo de las cuentas públicas: su perfil de excomunicadora especializada le viene dando, desde su salida del oficialismo, un lugar propio en el terreno del control económico al Gobierno.

El contraste con el pasado reciente es notable. Pagano llegó a La Libertad Avanza en junio de 2023 como una incorporación sorpresa a la lista de diputados por Buenos Aires, y el propio Milei la definió entonces como "una persona maravillosa. Es honesta, formada y ha demostrado que tiene convicción y coraje. Es un orgullo que se sume a La Libertad Avanza".

La luna de miel duró poco. En abril de 2024, su designación al frente de la Comisión de Juicio Político desató una interna feroz con Martín Menem y el entorno de Karina Milei, que llegó a impugnar el nombramiento; en medio de la tensión, Pagano sufrió una crisis de salud y debió ser internada. Recién en agosto de 2025 formalizó la ruptura, con una carta demoledora: "Me echaron con sus actitudes, con su desprecio, con su mirada vacía hacia quienes le trajimos votos sin pedirle nada", escribió, y agregó que Milei "no es la casta, pero lo rodea": "Todavía está a tiempo de sacarse de encima a esta lacra". Junto a Carlos D'Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta —que ya se había separado antes— conformó entonces el bloque Coherencia.

El "econochanta" de esta semana confirma que, a un año de la ruptura, la relación entre ambos no tiene ningún viso de reconciliación, y se suma a una larga lista de fracturas que fueron erosionando al bloque original de diputados libertarios desde el inicio de la gestión.