Gabriel Solano, presidente del Partido Obrero, denunció por usura a Marcos Galperin

Gabriel Solano, presidente del Partido Obrero, presentó una denuncia penal contra Marcos Galperin y todo el directorio de Mercado Libre por usura. La acusación se apoya en el artículo 175 bis del Código Penal, que sanciona a quien se aproveche de "la necesidad, la ligereza o la inexperiencia" de una persona para cobrarle intereses "evidentemente desproporcionados".

El disparador fue un informe que reveló que Mercado Pago cobra en la Argentina una tasa que puede llegar al 1.375% anual, veinte veces más que el 63% que la misma empresa aplica en Brasil. Solano comparó esas tasas con las del Banco Nación, que refinancia deudas en mora al 12% o 14%.

A partir de esa nota, Solano salió a cruzar a Galperin en X. "Miren lo chanta que es: ante el reclamo de que el Estado intervenga para que su empresa no cobre tasas usurarias dice que los préstamos son 'acuerdos entre privados'", escribió, y contrastó esa postura con los subsidios que la compañía recibe: "Luego va y recibe subsidios del Estado por 63 mil millones de pesos en un semestre".

El dirigente del PO también retomó un análisis del periodista Ari Lijalad sobre los balances de la empresa: en la Argentina, el 65% de las ganancias de Mercado Libre provienen del negocio financiero, mientras que en Brasil y México ocurre lo inverso, con más peso del comercio electrónico. El margen de rentabilidad local es del 34,8%, contra 15% en México y 9,1% en Brasil. Según Lijalad, este año el Estado ya le transfirió 42 millones de dólares, el equivalente a 150.000 jubilaciones mínimas.

Con esos datos como base, Solano cerró su descargo con los términos de la denuncia: "El costo financiero total efectivo llega al 1.375%. En cambio paga por los depósitos que recibe el 17,5%. No presta 'la suya'. Tiene la diferencia entre tasa pasiva y activa más grande de la historia. Constituye un claro delito de usura".

La polémica por las tasas de Mercado Pago no es nueva: semanas atrás, el periodista Ernesto Tenembaum ya había calificado la política de préstamos de la empresa como "el colmo del abuso". Según el propio balance de la compañía, el negocio financiero representa el 64,3% de su facturación en la Argentina, casi el doble de lo que aporta el comercio electrónico, el rubro que le dio origen.

Galperin también viene chocando con otros sectores por el mismo tema: la CAME le respondió tras cuestionar sus datos sobre la caída del consumo minorista, y en la Provincia de Buenos Aires el Gobierno de Axel Kicillof amenazó con multarlo por más de 1.800 millones si no elimina cláusulas consideradas abusivas.