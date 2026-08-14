La modelo influencer creada con IA para la campaña libertaria

En las últimas semanas se viralizó en Instagram la cuenta de "Lucía Libertaria", una supuesta influencer que publica contenido a favor del Gobierno de Javier Milei, critica al kirchnerismo y defiende ideas de derecha. Parece una joven porteña más, pero hay un detalle central: Lucía no existe. Se trata de un avatar generado por inteligencia artificial, con más de 13 mil seguidores.

El perfil combina fotografías y videos hiperrealistas para construir una identidad visual estable: una joven rubia, de ojos claros, con una estética de catálogo. En su bio se define como creadora digital a la que "me gusta informar sin vueltas". Entre sus publicaciones aparecen posteos sobre la eliminación del Banco Central, el funcionamiento de la economía y las medidas del Gobierno, además de fotos con la camiseta de la Selección argentina.

Hasta el momento, se desconoce quién está detrás de la cuenta. El perfil no aclara en ningún lugar que se trata de un personaje artificial, lo que generó cuestionamientos sobre los límites éticos del uso de IA para simular militancia política sin transparencia. Varios usuarios notaron inconsistencias en las imágenes y señalaron en los comentarios que el contenido era falso.

El fenómeno no nació en la Argentina. El antecedente más conocido es "Jessica Foster", una influencer virtual creada en Estados Unidos a fines de 2025, presentada como una integrante de los Marines y publicando contenido de apoyo a Donald Trump, con fotos junto a Trump, Melania Trump y Vladimir Putin. Para marzo de 2026, esa cuenta ya se acercaba al millón de seguidores.

La aparición de "Lucía Libertaria" expone una necesidad concreta: la de ocupar el territorio digital con voces que defiendan la gestión libertaria en un momento de desgaste, caída de imagen y derrotas legislativas.