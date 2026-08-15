El Papa y sus antipapas

La palabra “antipapa” alude a líderes católicos que, como Hipólito en el siglo III, confrontaron con quienes ocupaban el trono de Pedro. Antipapas fueron los popes con asiento en Pisa y Avignon que pugnaron con los obispos de Roma entre los siglo XIV y XV, durante el Gran Cisma de Occidente.

Pero dejando de lado lo establecido como antipapa por el catálogo pontificio, es posible calificar de ese modo a muchos líderes que, desde afuera de la religión, combatieron a jefes de la iglesia.

Por ejemplo se les podría decir antipapas al rey Víctor Manuel II, quien al unificar Italia sitió en el Vaticano a Pío Nono, el último Papa que gobernó los Estados Pontificios, y a Bismarck, el canciller alemán que proclamó la “Kulturkampf” (lucha cultural) contra el catolicismo.

Pío XI consideró a Hitler y a Stalin antipapas, por lo que promulgó la encíclica Mit Brennender Sorge condenando el neopaganismo nazi, y a renglón seguido la Divini Redemptoris, condenando el comunismo ateo.

Sin equipararse ni mínimamente con aquellos monstruosos casos, sino más bien en una dimensión caricaturesca, el actual presidente argentino sería, a su modo, un antipapa.

Ni el más criminal de los líderes totalitarios marxistas y fascistas ni los más sanguinarios dictadores, insultaron a un Papa como Milei insultó a Francisco, primero refiriéndose a él como “el imbécil que está en el Vaticano”, luego señalándolo como “comunista” y finalmente incurriendo de lleno en el terreno de la maldición ultramontana de lenguaje lefebvriano: “el representante del maligno en la tierra”.

No existe un gobernante desde el siglo XX hasta la fecha que haya descargado semejantes insultos y maldiciones sobre un Papa. Milei vomitando su aborrecimiento sobre Francisco es un caso único.

León XIV lo sabe. También sabe que en sus streamings, radios y sitios en las redes, los influencers y comunicadores oficialistas difunden odio por los que critican el gobierno, así como por los homosexuales, las feministas, los intelectuales progresistas, los centristas de izquierda y derecha, los científicos y tantos más.

La iglesia argentina lo tiene al tanto sobre las legiones de voceros de Milei que reivindican la crueldad y llaman “mogólicos” a quienes quieren descalificar porque critican a Milei.

Que León XIV vaya a visitar el país de Francisco es en sí mismo un mensaje a los argentinos y, en particular, a la clase dirigente. Que incluya Argentina en los primeros tramos de su pontificado resalta la gravedad de que su antecesor, que era argentino, no haya podido hacer lo que hicieron sus dos predecesores. Karol Wojtila visitó Polonia y Joseph Ratzinger visitó Alemania, pero Jorge Bergoglio no pudo visitar su país en ningún momento de su pontificado. Lo impidió la feroz polarización iniciada por el kirchnerismo y continuada por el actual gobierno ultraconservador.

La vista del Papa es una gran noticia para el país, pero no lo es para el gobierno. León XIV expresa lo contrario a lo que se empeña en expresar Javier Milei. Empezando por lo que el jefe de la iglesia quiere resaltar desde el nombre pontificio que eligió: la valoración y vigencia de lo actuado por el Papa decimonónico que en 1891 promulgó la Rerum Novarum, primera encíclica de la iglesia dedicada a la cuestión social en tiempos en que el auge de la industrialización generaba poderosos propietarios y masas de proletarios.

La encíclica de León XIII postula la Doctrina Social de la Iglesia, en la que el concepto central es la Justicia Social. Muchos economistas de la Escuela Austriaca y de otras vertientes ultraconservadoras han postulado exactamente lo contrario a lo que implica el núcleo central de la Rerum Novarum, pero Javier Milei ha sido el único que se ha ensañado con la Doctrina Social de la Iglesia y que públicamente ha repudiado de manera explícita la Justicia Social.

En numerosas oportunidades, los argentinos y el mundo escucharon a Milei decir que “la Justicia Social es una aberración”. En una simplificación que deja de lado enormidad de realidades, el presidente argentino ha explicado hasta el cansancio que “Justicia Social es un robo porque implica robar al que genera riqueza para repartir entre quienes no generan nada”. Y atravesando fronteras del ridículo, la consideró un “pecado capital”.

La prédica de León XIV es una continuidad lineal a la de Bergoglio, en la cual tenían centralidad la exigencia de que “la economía esté al servicio del hombre” y el deber moral de acompañar y ayudar a los débiles y vulnerables, sectores de la sociedad que el mileísmo trata con desdén y hasta con bullyng, llamando “fisuras” a los marginales.

No es el único punto central en el que el discurso de Milei está en las antípodas de cuestiones centrales de la prédica del actual líder católico. Para Robert Francis Prevost, la polarización es un instrumento perverso de la política para construir poder dividiendo las sociedades e inoculando odio político, social y cultural en la fractura producida; mientras que el presidente argentino, igual que otros de los tantos líderes que está supurando la decadencia de la democracia occidental, ha llevado la instrumentación del odio político en Argentina al paroxismo.

Tiene en claro León XIV que “la grieta” y la consideración del crítico y el adversario como “enemigos” no fueron instalados por Milei sino por sus antecesores kirchneristas. Pero visualiza la pasión extrema con que el actual mandatario ultraconservador practica el aborrecimiento político de quienes lo cuestionan y lo enfrentan en las urnas.

Pocos presidentes son tan explícitos como Milei en el uso del odio y la demonización. De hecho, ningún otro presidente de la vereda ultraconservadora insulta a otros presidentes y a todos los que lo critican o lo enfrentan en el terreno político.

León XIV llama a “desarmar el lenguaje”, en el sentido de quitarle las armas, por entender que la violencia verbal es violencia política, mientras que el rasgo de identidad de Milei es ser un insultador serial, alguien que usa la violencia retórica cómo única forma de expresarse ante las divergencias y los cuestionamientos.

León XIV sabe de ese rasgo de quien será su anfitrión. También sabe que el líder ultraconservador auto-percibido libertario es negacionista del cambio climático y enemigo de cualquier regulación sobre la Inteligencia Artificial, realidades sobre las que el actual líder del catolicismo predica generar conciencia mundial y priorizar en la agenda global.

Hay un punto más en el que Milei y el Papa se sitúan en antípodas. En términos morales, intelectuales, políticos, sociales y culturales León XIV representa exactamente lo opuesto a lo que representa Donald Trump, mientras que Javier Milei es un ferviente admirador y complaciente servidor del magnate neoyorquino.