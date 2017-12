Macri le envió un mensaje especial a Brancatelli vía Facebook

“Si gana Macri me voy del país”, expresó el periodista y panelista de Intratables en varias ocasiones. Con el diario del lunes y los resultados de las elecciones a la vista, cientos de miles de usuarios de redes sociales comenzaron a insultar y pedirle al polémico panelista que “cumpla con su promesa”.

A raíz de ello, el candidato presidencial por Cambiemos, Mauricio Macri, compartió una carta en su cuenta de Facebook para solidarizarse con él: “Me entero por distintos lados que a personas que dijeron públicamente apoyar al kirchnerismo ahora los agreden a través de Twitter y Facebook. Algunos mensajes son chistosos y juegan con una rivalidad más o menos futbolera, pero otros son duras agresiones personales y descalificaciones que están al borde de la persecución política”, escribió.

Y luego de lamentarse por la situación agregó: “ Ese no es el cambio del que hablamos. No queremos perseguir a nadie, no queremos que todos piensen igual, no queremos uniformar las ideas. Al contrario! Queremos convivir, queremos aprender como sociedad a ponernos de acuerdo y discutir mil horas sin descalificar a nadie por pensar distinto. Tenemos que amigarnos con los vecinos, con la familia, con los demás”.

Sin dudas, una inteligente movida del equipo de campaña de Mauricio Macri de cara al 22 de noviembre.

El mensaje completo