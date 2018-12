El oráculo del PO que acertó el resultado de la Superfinal

Por R. N.

Crítico, polémico y ahora también adivino. Gabriel Solano, el legislador porteño del Frente de Izquierda arriesgó un resultado para la Superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca y acertó.

“Para mí ganamos 3 a 1. ¡Vamos River!”, escribió en su cuenta de Twitter momentos antes de que empezara el partido en Madrid. Y en la agonía del encuentro, con la última y memorable corrida de Gonzalo Martínez, se materializó su profesía.

Para mi ganamos 3 a 1. #VamosRiver — Gabriel Solano (@Solanopo) December 9, 2018

Fiel a su estilo, el legislador había instalado una polémica cuando le dio su apoyo “a los hinchas de Boca que quieren que gane River así Macri no puede festejar”. Decenas de personas debatieron acerca de si había o no gente que quería que su club perdiera sólo para no darle una alegría al Presidente.

Luego se burló del mandatario con distintos memes. Y, por supuesto, participó de los festejos del Millonario en el Obelisco, donde algunos de sus seguidores le pidieron fotos. Lo que aún nadie sabe es si hará más pronósticos y si intentará predecir quién ganará las próximas elecciones.