Carla Peterson en los Martín Fierro: triunfo y discurso a favor del aborto

Por R. N.

Si para muchos el Martín Fierro a mejor actriz protagonista en ficción diaria era un premio casi cantado a Carla Peterson, también lo era el hecho de que, de ganar, la actriz realizaría un discurso tratando la temática del aborto. Y así fue. Después de los agradecimientos de rigor, sacó el pañuelo verde que identifica a la campaña a favor de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo y pidió por la sanción de la norma.

“Es una realidad, aunque no nos guste. A mí no me gusta hablar del aborto. Ninguna mujer quiere atravesarlo. Pero es una realidad, pongánse de acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo”, dijo mientras algunos de los invitados aplaudían y otros parecían no prestar atención.

Peterson, una de las caras visibles del movimiento de actrices argentinas y que incluso fue una de las encargadas de leer la carta que ese colectivo leyó al inicio del debate parlamentario el año pasado, se bajó luego del escenario y volvió a su mesa. Allí la esperaba Nancy Dupláa, su amiga y adversaria por el premio, con quien protagonizaron un efusivo episodio.

Mientras Marley anunciaba a la ganadora, ambas estaban sentadas una al lado de la otra. Cuando Peterson triunfó, ambas se dieron un pico para celebrarlo. Amigas, demostraron que cualquiera de las dos que ganara, ellas estaban contentas.