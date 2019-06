Daniel Scioli: “Los K me querían cortar la cabeza cuando pautaba en Perfil”

Por Joaquín Nardillo*

Elisa Carrió varias veces aseguró que, hace algunos años, Daniel Scioli la había llamado para contarle una perturbadora noticia. “Cristina y Néstor me quieren matar”, habría dicho, según la diputada, el entonces gobernador de Buenos Aires.

Sin embargo, el diputado -y hasta hace poco candidato a Presidente por el PJ, postulación de la que finalmente se bajó- aclaró el misterio. En la entrevista con los alumnos de periodismo de la Escuela de Comunicación de Perfil, sostuvo que la conversación existió pero que Carrió malinterpretó el mensaje.

“Era una forma de decir como que estaban enojados, como cuando mi gobierno ponía pauta publicitaria en Perfil. Ahí también me querían cortar la cabeza”, dijo, ante la pregunta de los alumnos de periodismo.

– La diputada Elisa Carrió insiste en que usted, hace años, la llamó por teléfono para pedirle ayuda porque “tenía miedo de que el matrimonio presidencial lo mande a matar”. ¿Qué hay de verdad o de mentira en esos dichos?

– Bueno…son conversaciones que uno puede tener desde un punto de vista social y de interpretación personal. Yo respeto a todos los dirigentes. Fue, aparte, hace muchísimos años atrás.

– ¿Pero usted habló y le dijo eso a la diputada?

– ¿¡Que me iban a matar!? No… Pero tampoco quiero desmentirla. A veces uno puede decir en la vida “che hice algo mal, me van a querer matar”, y querer matar se interpreta por otro lado. Yo sentía que por mi forma de ser generaba reacciones en el kirchnerismo, y a veces me “querían matar”, pero no me querían matar físicamente. Por ejemplo si inauguraba “expo agro” era un drama, si iba al espacio Clarín, también “me querían matar”. Si veían un anuncio publicitario del gobierno provincial en el diario Perfil, me querían “cortar la cabeza”. Uno lo dice así, en lenguaje popular.

*Alumno de primer año de la Escuela de Comunicación de Perfil