Mascotas 2

Por Leonardo D’Espósito

***1/2 En el primer film, el protagonista Max tenía la voz de Louis C.K. No era gran película, pero ese uso de la voz aportaba algo. Ahora es Patton Oswalt, después de que Louis fue el núcleo de un escándalo de “mala conducta sexual” por lo menos polémico. La va a ver en castellano y no importa tanto, pero no está mal recordarlo.

La mejor película de la firma francesa Illumination sigue siendo “Sing-Ven y canta”, y después “Mi villano favorito”, más allá de la comicidad de “Minions”. Aquí la idea de las mascotas cambiadas de contexto, enfrentadas a la necesidad de madurar y la aparición de un niño solo es un bastidor para chistes típicos del cartoon. Una herramienta útil para que la diversión tenga algún “peso”.

Tiene momentos hilarantes y el diseño es bastante bello, un poco aparte del típico del género digital. Seguro van a elegir este film por usted, pero no la va a pasar tan mal.

Mirá el trailer:

(EE.UU/Francia, 2019, 90′) Comedia. Dirección: Chris Renaud. Voces originales de Patton Oswalt y otros. ATP.