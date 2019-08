The Expanse

Por Leonardo D’Espósito

****1/2 Aunque SyFy la canceló, por suerte Amazon tomó la tercera temporada y anunció cuarta y quinta. No es una de esas series de ciencia ficción “de fantasía”, a la manera de “La Guerra de las Galaxias” o “Star Trek” sino una historia política. La Tierra colonizó el Sistema Solar, hay tensión casi bélica entre la Tierra y Marte, y un crimen que podría ser la llave de una conspiración. Pero todo recuerda más bien a los thrillers de la Guerra Fría, con sus intrigas dentro de intrigas, sus personajes dudosos cuyo comportamiento se vuelve impredecible, sus bandos no del todo diferentes. Hay otros temas que giran, desde el lugar de los géneros hasta la discriminación, pero lo más interesante es cómo el paisaje planetario también influye en la trama (si no, sería meramente decorativo). Personajes interpretados con convicción y seriedad, lo que permite que se transmita toda la profundidad del asunto.

(EE.UU., 2015-2019) Ciencia ficción. Creada por Mark Fergus y Hawk Ostby. Con Thomas Jane. Amazon Prime Video.