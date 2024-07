Biden pasa la antorcha: quién es Kamala Harris

Los demócratas se aprestan a idear un plan para tratar de mantener la presidencia en noviembre, después de que Joe Biden anunciara el domingo que daba de baja su candidatura a la reelección. Kamala Harris, la vicepresidenta y ex candidata presidencial, es la favorita para tomar la posta: en apenas un par de horas cosechó casi 100 millones de dólares en donaciones para su campaña, y recibió el apoyo de otros destacados miembros del partido. Pero no de todos.

El más importante fue del propio Biden, quien dijo que elegirla como su vicepresidenta fue “la mejor decisión que he tomado”. "Me siento honrada de contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación", dijo en un comunicado el domingo la propia Harris. “Durante el año pasado, viajé por todo el país, hablando con los estadounidenses sobre la elección clara en esta elección trascendental. Y eso es lo que seguiré haciendo en los próximos días y semanas”.

Harris es la favorita sin dudas. Pero quienes ven tormenta en el horizonte advierten que no tiene el apoyo de otras figuras claves: Barack Obama no respaldó a Harris, ni tampoco la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dos pesos pesados ​​de la política demócrata que, según se informa, desempeñaron papeles principales para sacar a Biden de la carrera. "Navegaremos por aguas desconocidas en los próximos días", dijo Obama en un comunicado. "Pero tengo una extraordinaria confianza en que los líderes de nuestro partido podrán crear un proceso del que surja un candidato destacado".

En oposición, Harris obtuvo el respaldo de los líderes de varios grupos y organizaciones políticas influyentes, incluidos los presidentes del Grupo Progresista del Congreso y del Grupo Hispano del Congreso y de todo el Grupo Negro del Congreso. En tanto, varios hombres han sonado ya como posibles compañeros de fórmula: el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper; y el senador de Arizona, Mark Kelly, quienes estuvieron entre los que emitieron declaraciones respaldándola.

Pero lo cierto es que no ha surgido por ahora una oposición coordinada contra Harris ni a favor de ningún otro candidato, una señal de que Harris probablemente podrá ganar la nominación presidencial. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, dijo que el partido pronto anunciaría los próximos pasos en su proceso de nominación. Biden es el primer presidente en 56 años que cancela su campaña de reelección. En 1968, Lyndon Johnson abandonó la campaña, lo que provocó una lucha por los delegados en la convención demócrata, también en Chicago.

En caso de ser nominada por el partido, su campaña seguramente tomará los ejes de su postura en 2020, cuando atacaba a Trump por sus comentarios sobre mujeres, y sus cuestionables finanzas, y daba cuentas de un apoyo económico que Trump hizo para las campañas anteriores de Harris en California.

En respuesta, y mientras los demócratas elogiaban a Biden por tomar una decisión difícil pero digna de un estadista, los republicanos comenzaron a atacar a Harris y a alegar que la izquierda estaba involucrada en una práctica antidemocrática que podría dar lugar a demandas. Los republicanos intentaron achacar las vulnerabilidades de Biden a Harris y pidieron que Biden abandonara la Casa Blanca, diciendo que si no era lo suficientemente competente para hacer campaña, no debería seguir siendo presidente.

Perfil

Trump también llamó la atención de que Harris, de 59 años, es en realidad "de la India", debido a los orígenes de su madre. El padre de Harris, es jamaiquino-estadounidense, por lo que la actual vicepresidenta, representa mejor que ningún otro candidato al Estados Unidos definido por la inmigración y las luchas raciales, justamente en las antípodas al discurso de Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance, quienes insisten en que las políticas aperturistas de los demócratas han sido impulsadas por compañías tecnológicas en los últimos años para importar mano de obra más barata de Latinoamérica y el Sudeste Asiático, de donde justamente es la madre de Harris.

Shyamala Gopalan, era una científica india dedicada al cáncer de mama, y ​​su padre, Donald J. Harris, es un profesor emérito de economía jamaiquino-estadounidense en la Universidad de Stanford. Ambos padres participaron activamente en el movimiento de derechos civiles de los 60 y 70, definiendo el perfil político de Harris desde la cuna: nacida el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, los antecedentes de la vicepresidenta y precandidata están profundamente arraigados en el activismo por los derechos civiles.

Tech

Harris ha sido muy dura con las empresas tecnológicas como fiscal general de California: demandó a eBay en 2012 por prácticas de contratación anticompetitivas, lo que resultó en un acuerdo de casi 4 millones de dólares en 2014. En 2015, obligó además a la startup Houzz a contratar a un director de privacidad después de acusaciones de llamadas de ventas grabadas incorrectamente.

También ha liderado una campaña contra la distribución de pornografía en las redes sociales, particularmente la “pornografía de venganza”, presionando a empresas como Facebook, Google y Microsoft para que tomen medidas. "No puedo enfatizar lo suficiente cómo los líderes en tecnología han dado un paso adelante", había dicho Harris en ese momento en una conferencia de prensa.

Sin embargo, Harris tiene fama de ser amigable con destacados ejecutivos e inversores tecnológicos, y de recibir donaciones y apoyo de figuras notables de la industria tecnológica, como informó anteriormente Business Standard. No todos claro: figuras como Elon Musk son detractores de la vicepresidenta e impulsores de la campaña de Trump.

Carrera

Harris se casó en 2014 con el abogado Douglas Emhoff con quien tuvo dos hijos, Ella y Cole. Graduada de la Universidad de Howard y de la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California, en 2004, fue elegida fiscal de distrito de San Francisco, donde se convirtió en líder nacional del movimiento por los derechos LGBTQ+. En 2010, Harris fue elegida fiscal general de California, lo que incluía supervisar el departamento de justicia estatal más grande del país y conseguir importantes acuerdos para los californianos afectados por ejecuciones hipotecarias y prestamos educativos usurarios.

Su trayectoria política comenzó en 2017, cuando prestó juramento como miembro del Senado de Estados Unidos, donde impulsó la legislación que abordó el hambre, el alivio de los alquileres, la atención de la salud materna, el apoyo a las pequeñas empresas, la revitalización de la infraestructura y la mitigación de la crisis climática.

En 2021, se convirtió en la primera mujer, la primera persona de color y la primera estadounidense del sur de Asia en ocupar el cargo de vicepresidenta en los Estados Unidos. Como vicepresidenta, abogó por los derechos reproductivos de las mujeres, la prevención de la violencia armada, el derecho al voto y la protección del medio ambiente. Y estableció un récord de mayor número de votos de desempate emitidos por un vicepresidente en el Senado de Estados Unidos.

Política

En la agenda internacional, la política exterior Harris ha mantenido la postura de Biden de confrontar a China, criticar los reclamos territoriales del gigante asiático en el Mar de China Meridional, para abogar por el fortalecimiento de los lazos con Japón y Corea del Sur. Y también ha abordado el conflicto palestino-israelí, mostrando un fuerte apoyo a Israel aunque en ocasiones siendo más crítica que Biden a los excesos en Palestina.

Los analistas creen que ella podría adoptar una postura retórica más fuerte sobre Israel pero sin cambiar significativamente la política estadounidense. Se espera que sea firme ante la amenaza nuclear de Irán y mantenga una postura dura a menos que Irán muestre signos de hacer concesiones. En general, se considera que el enfoque de política exterior de Harris está alineado con el de Biden, centrándose en fortalecer las alianzas, contrarrestar a China y abordar los conflictos en curso en Asia occidental.

Las posiciones de Harris sobre el clima y la energía se alinean también estrechamente con las de Biden, enfatizando la energía limpia y la justicia ambiental. Tiene un historial de adoptar una postura dura contra las grandes petroleras, iniciando demandas como fiscal de distrito de San Francisco y fiscal general de California. Como vicepresidente, Harris también anunció un compromiso de 3000 millones de dólares para el Fondo Verde para el Clima, y participó en campañas políticas de la Agencia de Protección Ambiental. Y probablemente esta seguirá siendo una agenda crucial en su campaña electoral, también en oposición a la prédica trumpista.