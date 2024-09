Aníbal Fernández: "Máximo Kirchner debería cerrar el pico y no romperle las pelotas a Kicillof"

La interna dentro del peronismo, particularmente entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, revela las profundas tensiones que atraviesan el espacio político que gobierna la provincia de Buenos Aires. Para entender este conflicto, las declaraciones del exministro Aníbal Fernández, y exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, ofrecen un análisis ácido y crítico sobre el estado actual de la interna y sus actores clave.

Fernández, quien ha sido una voz crítica en el espacio peronista y especialmente hacia La Cámpora, apuntando a la falta de experiencia de la actual conducción. "Lo primero a analizar es que estamos en manos de gente que no tiene formación en la gestión del Estado y eso no es saludable para el país", dice, en referencia a Javier Milei pero también a los líderes emergentes como Máximo Kirchner, que han ganado poder dentro del movimiento sin pasar por el mismo tipo de formación política y de gestión que figuras más experimentadas con territorialidad probada.

La interna entre Kirchner y Kicillof parece sintetizar el conflicto entre dos formas de entender el peronismo. Mientras Kirchner, líder de La Cámpora, representa un sector con un discurso más confrontativo y cerrado en su propia estructura partidaria, Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha buscado consolidar su gestión mostrando resultados concretos. Según Fernández, “Kicillof junto conmigo fuimos los únicos que caminamos la Provincia, a él le fue bien y a mí no”, subrayando el esfuerzo de Kicillof por ganar terreno en el electorado bonaerense, algo que Máximo Kirchner heredó pero no construyó.

Sobre ese punto, Aníbal Fernández no oculta su malestar con la forma en que Kirchner asumió la presidencia del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires: "Máximo Kirchner se quedó con la presidencia del partido de una manera horrorosa". Esta frase refleja el descontento de sectores del peronismo tradicional que ven en Kirchner una figura que no ha respetado los códigos internos del partido, priorizando su propio grupo por sobre la unidad del movimiento. "Debería cerrar el pico y que no le rompa las pelotas a Kicillof, que lo dejen trabajar", concluyó Fernández en diálogo con Mauro Federico (en "Wake Up", por Delta 90.3), en una clara señal de apoyo al gobernador y un llamado a bajar la tensión interna.

Por otro lado, al referirse a Kicillof, Fernández es más generoso en su valoración: "Después de los primeros 4 años tenés que mostrar que fuiste capaz de hacer cosas, mostrar resultados y Kicillof lo puede mostrar". Aunque no se considera amigo del gobernador, lo reconoce como un dirigente que ha sabido consolidar su liderazgo en la provincia más grande del país. "Hay muchos dirigentes que intentan desacreditarlo con que no es peronista, pero ¿ellos quiénes son? ¿Los dueños del peronómetro?", se pregunta Fernández, en una defensa directa hacia Kicillof, al tiempo que critica a aquellos dentro del movimiento que pretenden definir quién es o no es peronista.

Este enfrentamiento interno dentro del peronismo parece estar centrado no solo en cuestiones de poder, sino también en diferencias de estilo y estrategia política. Mientras Kicillof busca consolidar su figura desde la gestión y los resultados, Máximo Kirchner y La Cámpora intentan mantener el control del aparato partidario y garantizar la lealtad de los sectores que lideran. Aníbal Fernández, con su habitual franqueza, deja en claro de qué lado está en esta disputa: "No soy amigo de Kicillof, pero veo que su segundo mandato lo muestra en su plenitud y con una potencia de trabajar muy fuerte".

por R.N.