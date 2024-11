Santiago Cafiero: "A Alberto lo veo afectado porque no puede ver a su hijo"

El ex canciller y ex Jefe de Gabinete Santiago Cafiero brindó declaraciones tras la indagatoria al ex presidente Alberto Fernández en la Causa Seguros, donde fue indagado por el juez Julián Ercolini, quien podría dictar su procesamiento en los próximos días. Cafiero no solo reiteró su apoyo al ex presidente Alberto Fernández, sino que también criticó lo que calificó como un intento de persecución judicial contra líderes populares, enmarcado en el concepto de "lawfare".

"Tengo plena confianza en la inocencia de Alberto Fernández", afirmó Cafiero, quien además mencionó la situación personal del ex mandatario, afectado, según él, por no poder ver a su hijo, que reside en España: "A Alberto lo veo afectado porque no puede ver a su hijo, que está en España." Estas palabras no solo buscan humanizar al ex presidente, sino también restarle peso a las acusaciones judiciales que enfrenta.

En línea con el discurso peronista que denuncia la utilización de la justicia como herramienta de persecución política, Cafiero cuestionó duramente la iniciativa de "Ficha Limpia", que busca impedir que condenados puedan acceder a cargos públicos. "Ficha Limpia busca perseguir a quienes son líderes populares y no tiene que ver con la calidad democrática", aseguró en diálogo con El Disparador (Delta 90.3), agregando que el debate sobre democracia debería ser más amplio y no reducirse a mecanismos "proscriptivos".

Además, criticó la falta de avance en la reforma judicial y el enfoque selectivo de las causas judiciales. "Mauricio Macri está bajo proceso judicial y nadie lo está mirando", sentenció, sugiriendo un doble estándar en la aplicación de la justicia.

Cafiero también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el panorama político actual y la necesidad de reorganización del peronismo, al que comparó con el modelo de unidad liderado por Lula Da Silva en Brasil. "El peronismo debe construir un gran frente, como lo hizo Lula Da Silva, para derrotar a Javier Milei, que es Jair Bolsonaro", afirmó, trazando un paralelismo entre el líder libertario y el ex mandatario brasileño de derecha.

Según Cafiero, Milei no es un fenómeno aislado, sino la expresión local de una extrema derecha que ya estaba latente en Argentina: "Milei no es un acontecimiento aislado, sino que expresa una extrema derecha que estaba diseminada en la Argentina". Frente a este desafío, insistió en que el peronismo debe centrarse en la incorporación de ideas más que en figuras: "Más que dirigentes, lo que hay que sumar son ideas".

Finalmente, el ex funcionario reconoció las tensiones internas en el espacio político al que pertenece: "El peronismo está tratando de ordenarse y se está discutiendo quién sintetiza ese orden". Estas palabras apuntan a los desafíos que enfrenta el movimiento para consolidar un liderazgo que lo reposicione como una alternativa competitiva frente al gobierno de Javier Milei. Cafiero dejó en claro que la batalla judicial, política y mediática continúa, con Alberto Fernández en el centro de las acusaciones y el peronismo buscando un nuevo rumbo para enfrentar los desafíos que se avecinan.

por R.N.