“El hijo de puta de Zunino” le responde al Señor Jorge Rial

Por Edi Zunino*

Estimado Jorge:

Lamento que te sientas mal por las internas en el canal, donde hay figuras y ejecutivos que te ven un poco en baja. Los años pasan para todos. Pero Daniela Bianco, que es una periodista joven como lo fuimos nosotros no hace tanto tiempo aún, no merece ser tratada de “sorete” ni de “mierda” y mucho menos ser amenazada por una represalia que ni siquiera explicitás como efecto de hacer su trabajo.

Todos sabemos que tuviste una infancia difícil y para vos el ascenso profesional y social representa una presión psicológica constante que te desestabiliza a veces. Sin embargo, hay que ser injusto y, peor aún, desmemoriado, para culpar a una periodista que hace lo correcto con lo que le dicen de vos en tu propio ámbito laboral y que no apunta a cuestiones personales, sino de audiencia y calentura de la pantalla.

No creo que seas vos el ejemplo más cabal de periodista “serio” para medir la moral de los demás: hiciste tu fama colgado del chisme y del escándalo (que últimamente trasladaste a la edición de tu propia vida privada), género que en NOTICIAS no nos asusta ni desmerecemos, pero que no practicamos. Puede no gustarte la revista ni quienes eventualmente la dirigen, pero imaginate que si no tuvimos drama en confrontar con presidentes arbitrarios, mafiosos desbocados y corruptos de todo pelaje no vamos a permitirle a un entretenedor de audiencias vespertinas que nos diga qué debemos hacer o deshacer.

Daniela Bianco es lo suficientemente grande para defenderse solita. Es raro que un famoso de tu talla sienta que se “rebaja” por atender a una colega. Creo que esos modos delatan un problemita con tu machismo que deberías tratar en el ámbito profesional correspondiente. De paso, consultá por qué (según parece) preferís, incluso para la convivencia, a periodistas tan intachables que fueron sospechadas de haber sido testaferros de ex vicepresidentes acaso muy corruptos.

En lo que a mí respecta, me engrandece que un Señor como vos me trate de “hijo de puta”. Es más, me encanta. Y a mami, que jamás me cagó a manguerazos, le da risa.