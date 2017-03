“Negro” Oro: “Tuve mujeres que me dieron placer y me enamoré de un hombre”

Por Giselle Leclercq

El 14 de febrero del 2016, el Día de San Valentín, Oscar “El Negro” González Oro dio a conocer a Tato, el periodista uruguayo con el que estaba en pareja desde hacía tres años. En una entrevista con NOTICIAS, el conductor radial que lideró la mañana en Radio 10 durante 16 años, cuenta cómo vivió aquel proceso y qué aprendió.

Por estos días, “El Negro” está separado de Tato y, aunque no se arrepiente de haber hecho pública su relación, asegura que no fantasea con volver a formar una pareja. Todas sus energías hoy están enfocadas en su trabajo y su vuelta a los estudios en Radio Rivadavia, su hijo y sus amigos.

Noticias: El 2016 fue un año de cambios, ¿por qué decidió dar a conocer su relación con Tato?

González Oro: Sí. Fue un año de autorizarme, un año de cambios sin dudas. Blanqueé una relación que tenía y que duró tres años. Lo blanqueé ante la gente. Mi familia, mis amigos y mis hijos lo sabían. Me hizo bien y no cambió en nada. La gente me sigue queriendo. Se enojaron mucho más los hombres que las mujeres.

Noticias: En el estereotipo, la audiencia de Radio 10 históricamente tuvo un perfil más conservador. ¿Eso lo frenó en algún momento?

González Oro: No. Sigo pensando y hablando de la misma manera. Es problema de ellos. Siempre digo que la gente tiene la enorme ventaja de poder elegir al conductor que le gusta. Yo no puedo elegir a mis oyentes. Si pudiera elegir, quizás a esos reaccionarios o a los que están enojadísimos, no los elegiría.

Noticias: Agustín y Pablo (su hijo y su sobrino, aunque a los dos los llama hijo) lo acompañaron en todo momento. ¿Cómo es su relación con ellos?

González Oro: Agustín es más maduro que yo. Son dos soles, nunca me dieron problemas. No toman, no fuman, no se drogan. Son trabajadores, inteligentes y sanos. Agustín tiene una formación musical que yo envidio, estudió dirección orquestal y tiene una voz increíble. Habla cuatro idiomas, vive en Londres. Está muy bien. Pablo es el que sabe ganar dinero . Tiene un restaurante en las afueras de Madrid, le va fantástico y lo llena día y noche. Él sirve para eso. Me cuidan mucho los dos y más en el último tiempo, están pendientes de mí.

Noticias: ¿Por qué lo cuidan más ahora que antes?

González Oro: Porque uno va madurando y ellos ya no son unos chicos. Hoy hablamos de hombre a hombre.

Noticias: ¿Va a volver a hacer pública una relación?

González Oro: No creo que vuelva a tener pareja. Es muy complicado ser pareja mía, supongo. No siempre entienden los roles que hay que cumplir. Yo sé quién soy y si estoy comiendo en algún lugar te tenés que bancar que vengan diez señoras a pedirme diez fotitos. Yo ya me acostumbré pero a la otra gente a veces le molesta.

Noticias: Pero hay muchos famosos a los que les pasa lo mismo y tienen pareja…

González Oro: Sí. Pero habrán tenido la suerte de encontrar a alguien que entiende el sistema. Yo por ahora no fantaseo con una pareja. Para nada.

Noticias: El matrimonio igualitario, entre otras cosas, cambió la manera de mirar la homosexualidad. Se fueron adquiriendo derechos en los últimos años ¿Eso lo ayudó a contar su historia?

González Oro: Pero el derecho estaba… Nosotros no usábamos el derecho a decir a quién amábamos. Alejandro Magno tenía a Hefastión, que era su primo y su amante y a su vez tenía a su mujer y sus hijos. La Iglesia fue la que en el año 1000 dijo “esto se acabó”. Ahí empezó el tema del pecado, el rechazo a los gays. Este Papa que tenemos, que a mí no me representa, había dicho que los gays son productos del infierno cuando era cardenal. Ahora quiere renovarse y la curia, que tiene dos mil años, le dice que no, que tiene que estar en contra del matrimonio igualitario, de los homosexuales pero no de los pederastas. Hace poco salió la enorme clemencia a los curas pederastas, a los cuales yo castraría.

Noticias: ¿Cómo se lleva con la religión?

González Oro: Creo en Dios, mucho. Rezo todos los días. Tengo al Espíritu Santo colgado en el cuello y una Medalla Milagrosa y cada vez que voy a París le pido. No creo en intermediarios. La Iglesia es multimillonaria y habla de los pobres.