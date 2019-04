Por Leonardo D’Espósito

**** Hay un chico con el pelo enrulado, rebelde, que quiere ser como cierto cantante de moda. Todo sucede en una Caracas en decadencia, entre personas que tienen que trabajar de más para tener lo mínimo (como la madre del chico, como sus vecinos).

Pero todo sucede, también, desde el punto de vista infantil que no obtura los males del mundo pero se concentra en las posibilidades de jugar, de tener un mundo imaginario que sirva de refugio.

El gran mérito de “Pelo malo”, film absolutamente incómodo para quienes todavía defienden lo que sucede en Venezuela (de paso, la película se hizo hace un lustro: hoy todo es infinitamente peor) consiste en no declamar, no señalar con el dedo, no enrostrarnos lo que debemos pensar sino ser fiel a su protagonista, sus dolores, alegrías y deseos. Es decir, en ser cine, en contar un cuento y que nos relacionemos con él.

No hay arma más poderosa para despertar conciencias que confiar en la inteligencia del espectador, y esta película lo hace sin la menor duda.

(Venezuela, 2014) Drama. Dirección: Mariana Rondon. Con Samuel Lange Zambrano. Amazon Prime Video.